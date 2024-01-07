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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

خلص علي أعز أصحابه| قرار عاجل بشأن صاحب عربية فول عين شمس

صدى البلد

أمرت جهات تحقيق شرق القاهرة، بحبس صاحب عربة فول عين شمس 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بإنهاء حياة زميله لخلافات بينهما على غسل الأطباق بمنطقة عين شمس.

بسبب غسل الأطباق| تفاصيل إنهاء حياة عامل علي يد صاحب عربية فول بعين شمس

تفاصيل التحقيقات في واقعة انفجار شقة عين شمس

البداية

تلقي قسم شرطة عين شمس إخطارا من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله عاملا يبلغ من العمر 23 عاما ومقيم بمحافظة الفيوم، مصاب بجرح طعني بالظهر، ويعمل على عربة فول.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة عامل مصاب بطعنة سكين في ظهره، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميله في العمل بسبب خلافات بينهما، وبعد الفحص والتحريات تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وزميله بالعمل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على الجاني وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

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