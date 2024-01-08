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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

في قبر صيني قديم.. اكتشاف «تقويم سماوي» عمره 2000 عام

صدى البلد

تم العثور على مجموعة من الألواح الخشبية المستطيلة المرتبطة بتقويم فلكي قديم في الصين. تم اكتشاف هذه القطع داخل قبر قديم يعود إلى 2000 عام في جنوب غرب الصين.

ووفقا لموقع “سبيس”، تتكون كل من الألواح الخشبية الـ 23 من حوالي بوصة واحدة عرضًا (2.5 سم) و 4 بوصات طولًا (10 سم)، وتحمل حروفًا صينية مرتبطة بـ "الأعمدة العشرة السماوية والفروع الأرضية الاثنتا عشر" - وهو تقويم فلكي صيني تقليدي أنشئ خلال سلالة شانغ التي حكمت من حوالي 1600 قبل الميلاد إلى حوالي 1045 قبل الميلاد.

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يعتقد العلماء أن اللوحة الواحدة ربما كانت تمثل السنة الحالية، وأن الألواح الـ 22 الأخرى يمكن أن تستخدم لتحديد أي سنة معينة في التقويم القديم.

تشير الثقوب المستديرة على حواف كل لوحة إلى أنها كانت مربوطة معًا في وقت ما.

ما زال غير واضح حتى الآن كيف كان يمكن استخدام هذه الألواح الخشبية للتقويم، وفقًا لما ذكره أحد الخبراء.

تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مثل هذه الكائنات في قبر قديم، على الرغم من أن استخدام الكتابة على أشرطة خشبية أو قصبة كان مشتركًا في الصين قبل اختراع الورق.

تم اكتشاف الألواح الخشبية والعديد من القطع الأخرى في قبر في منطقة وولونغ، على بعد حوالي 870 ميلاً (1400 كيلومتر) جنوب غرب بكين. وقد أفاد علماء الآثار من حكومة مقاطعة تشونغتشينغ بأن القبر يحتوي على قائمة مكتوبة لجميع عناصر الدفن، والتي تشير أيضًا إلى أنه تم بناؤه في عام 193 قبل الميلاد.

تشير الأدلة المكتشفة إلى أن القبر يعود إلى فترة سلالة هان الغربية، التي حكمت الصين بشكل كبير من عام 206 قبل الميلاد إلى عام 9 ميلادي. وتعد هذه الفترة جنبًا إلى جنب مع سلالة هان الشرقية، التي حكمت حتى عام 220 ميلادي، "الألواح الخشبية العثور عليها في قبر صيني قديم من الاكتشافات الأثرية المهمة والمثيرة. 

اكتشافات الألواح الخشبية الإكتشافات

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