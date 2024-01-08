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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الملك سلمان تعلن تخصصات متاحة للتقديم بالترم الثاني

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية ، للطلاب راغبي الالتحاق بالجامعة عن إتاحة التخصص في مجال البترول من خلال برنامج غير تقليدي، حيث يمكن للطالب دراسة كيمياء البترول والحصول على بكالوريوس معتمد يؤهلك للعمل في شركات إنتاج البترول والغاز الطبيعي ومعامل التكرير وشركات الوقود الحيوي ومصانع البتروكيماويات.

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وأوضح أنه من خلال دراسة الطالب للبرنامج سيكتسب معرفة وخبرة عملية معقدة تؤهلك للتميز في مجال: 
-متوسط المرتبات فيه 15000 جنيه مصري شهرياً. 
-مطلوب محلياً ودولياً. 
-يجمع بين حبك للعلم والبحث العلمي والحياة العملية المميزة.

وأضافت: " تقدر دلوقتي تنضم إلى برنامج كيمياء البترول في الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 من خلال الرابط https://forms.gle/rPeE5R4LDYQK5JFH6

 "

 

 

 

جامعة الملك سلمان جامعات الأهلية جامعة الملك سلمان الدولية

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