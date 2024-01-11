رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات

قام الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان امتحانات كلية التجارة وذلك برفقة الدكتور حسن الشقطي عميد الكلية للاطمئنان علي سير أعمال الامتحانات بالكلية.

وقال الدكتور أيمن محمود عثمان بأن الجامعة قد أنهت كافة استعداداتها الخاصة بتنظيم ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول وذلك وفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023-2024، والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات لتستمر حتى يوم الخميس 25 يناير 2024، لتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارا من السبت 27 من نفس الشهر.

امتحانات

وأكد أيمن عثمان علي أنه تم توفير كافة سبل الراحة والهدوء لطلاب الكليات، أثناء أداء امتحانات، وإعلان الجداول للطلاب ومواعيدها، وأماكنها، إلى جانب إعداد وتجهيز القاعات وكافة الخدمات المقدمة لتتناسب مع ظروف الطلاب من ذوى الإعاقة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مضيفاً أنه تم مراعاة إجازات الأخوة الأقباط عند وضع الجداول بحيث تكون إجازة من الكلية والامتحانات.

وشدد عثمان علي ضرورة تواجد إدارة كل كلية خلال فترة عقد الإمتحانات، لحل أي مشكلة تقابل الطلاب من خلال جدول يجري وضعه، والإلتزام به، مع ضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الإمتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، والتزام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير لعقد الامتحانات داخل القاعات الامتحانية والمدرجات وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة الجميع، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكليات بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

جهود

وفى نفس السياق أوضح الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة أنه يخوض الامتحانات ما يقرب من 4400 طالب وطالبة موزعين علي فرق الكلية الأربعة والتي سوف تنتهي في يوم 23 يناير الجاري ،كما يؤدون الطلاب الامتحانات بواقع مقررين أسبوعيا، كما توفير كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الاول مع توفير المظلات والتهوية.

كما وعد رئيس الجامعة الطلاب بإقامة العديد من الأنشطة المتميزة ومنحهم دورات تدريبية متخصصة أثناء إجازة نصف العام الدراسي.