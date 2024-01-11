ترامب يتعهد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا حال فوزه بالرئاسة

وعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بترتيب أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال ترامب : “ستكون لدينا أكبر عملية ترحيل في تاريخ بلادنا” .

كما وصف الرئيس الأمريكي السابق، الزعيمين الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جين بينج بأنهما شخصان ذكيان للغاية.

وكان قال ترامب، قال اليوم الخميس، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين حقق ثروات هائلة من خلال رفع أسعار النفط على ضوء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "بوتين كسب أموالا طائلة بسبب ارتفاع أسعار النفط التي تسببت فيها سياسات بايدن".

وتابع: "إذا لم أفز برئاسة الولايات المتحدة فإن أسواق الأسهم سوف تنهار .. نحن لدينا أعلى كلفة للطاقة في التاريخ وسنسعى لخفضها".

وأضاف: "أتعهد بتخفيض أسعار الطاقة للنصف في حال فوزي برئاسة أمريكا .. لقد وصل الدين إلى رقم قياسي في البلاد وسنسعى للحد منه وسوف أعيد جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم الأصلية فور فوزي".