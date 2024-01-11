مفاجأة مدوية عن عودة رمضان صبحي للأهلي |اعرف الحكاية

أكد الإعلامي محمد شبانة أن رمضان صبحي موهبة رائعة، ولكنها انطفأت خلال الفترة الماضية، ولم يتم الحديث عن فكرة استبعاده من منتخب مصر.

وشدد على أنه على “رمضان” اتخاذ خطوات هامة لاستعادة مستواه المعهود، مُشيرًا إلى أنه لاعب دولي منذ الصغر، ويجب عليه التفكير في اتخاذ خطوة أفضل في مسيرته.

أوضح “شبانة” أن رغبة الأهلي في عودة رمضان صبحي ليست صحيحة، مؤكدًا أن الموضوع لم يناقش في النادي وموقفه لم يتغير، ولن يعود إلى الأهلي.

كما أشار إلى أن التاريخ والجماهيرية تلعبان دورًا كبيرًا في نجاح الأندية، والأموال وحدها لا تؤمن البطولات.

وأكد أن رمضان صبحي لم يُناقش داخل الأهلي، وأنه لم يتغير موقف النادي تجاهه، ولن يعود إليه، مُعتبرًا أن التكهنات حول هذا الموضوع هي صنع للتريندات ووسائل التواصل الاجتماعي.