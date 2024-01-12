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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|جوجل تسرح مئات الموظفين حول العالم.. شاومي تعلن رسميا عن تشكيلة Poco X6

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لأول مرة.. قاعدة حمام جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي | السعر مفاجأة

في معرض CES 2024 بلاس فيجاس، تستمر شركات التكنولوجيا بإبراز أحدث منتجاتها المبتكرة، على سبيل المثال، كشفت LG عن أول تلفزيون شفاف OLED في العالم، وقدمت هوندا سيارتها الكهربائية “صالون”.

 

بكاميرا 108 ميجابكسل.. أفضل موبايل سامسونج بسعر مناسب

يعد هاتفSamsung Galaxy A71 ليستكمل مسيرة النجاح التي بداتها سامسونج في سلسلة الـ A ، ليكون فقد تم تحسين الأداء عن طريق استخدام معالج أقوى مثل الموجود في الـ Mi 9T من شاومي مع شاشة بشكل الثقب تشبه هواتف سامسونج الرائدة ليكون ميزة تنافسية قوية جداً نادراً ما تجدها في أي شركة أخرى منافسة فشاشات الثقب هي من ابتكار سامسونج مع كاميرات خلفية محسنة بشكل كبير أيضاً.

 

جوجل تسرح مئات الموظفين حول العالم.. لهذا السبب

في خطوة أحدثت صدمة في صناعة التكنولوجيا، قررت شركة جوجل Google، تسريح مئات الموظفين في قسم الأجهزة لديها، وخاصة في قطاع الواقع المعزز، إلى جانب تسريح جزء من الفرق الهندسية، وذلك في إطار سعيها لخفض التكاليف.

 

هاتف بـ 6 آلاف جنيه.. شاومي تعلن عن وحش Poco الجديد

أطلقت شركة بوكو Poco، العلامة التجارية التابعة لـ شاومي Xiaomi، هاتف Poco M6 Pro 4G بالأسواق العالمية.

 

إكس تسرح 1000 موظف حول العالم.. تفاصيل

قررت شركة إكس X (تويتر سابقا)، تسريح أكثر من 1200 موظف حول العالم، ضمن فريق السلامة التابع لها المسؤول عن الإشراف على المحتوي، وفق أرقام جديدة كشفت عنها هيئة مراقبة الإنترنت الأسترالية.

 

شاومي تعلن رسميا عن تشكيلة Poco X6.. بمواصفات قوية وسعر منافس

أعلنت شركة بوكو Poco، العلامة التجارية التابعة لـ شاومي Xiaomi، عن أحدث أعضاء سلسلة Poco X، والتي تأتي لأول مرة مع معالجات محدثة، وشحن بقوة 67 وات، ودعم برامج أطول.

 

ROG Phone 8 Pro.. أسوس تطلق هاتف ألعاب بمواصفات لا مثيل لها

كشفت شركة أسوس Asus، النقاب عن هاتفي الألعاب ROG Phone 8 وROG Phone 8 Pro، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024.

أغرب 5 منتجات كشفت عنها سامسونج في CES 2024.. صور وفيديو

أزاحت شركة سامسونج Samsung، الستار عن مجموعة من التقنيات الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024، المقام حاليا في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، بما في ذلك روبوت أصفر جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومكنسة كهربائية ذكية، وتلفزيون شفاف، وغيرها المزيد.

الموبايل الدبابة.. سامسونج تكشف عن هاتف جبار بتصميم مصفح

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث إصدارات سلسلة Galaxy XCover، والتي تتميز بتصميم شديد المتانة بإمكانات تناسب العاملين في الظروف البيئية القاسية.

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