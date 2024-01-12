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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مصر بقيادة السيسي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على القضية الفلسطينية

فلسطين ومصر
فلسطين ومصر

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، أن مصر الداعم الرئيسى والأول للقضية الفلسطينية، وبدا ذلك واضحا من خلال الاتصالات المكثفة للقيادة السياسية  مع جميع الأطراف المعنية وزعماء دول العالم من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، وإيصال المساعدات الإنسانية  من أجل تخفيف المعاناة على أهالى قطاع غزة.
وأضافت النائبة أمل سلامة، في تصريحات خاصة لها، أن القمة الثلاثية التى عقدت في مدينة العقبة الأردنية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله والرئيس الفسلطينى محمود عباس جاءت في التوقيت المناسب لتوحيد المواقف لمواجهة المخططات التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأوضحت أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس اتصالاته المكثفة مع قادة وزعماء العالم،  ومشاركته فى القمة الثلاثية و استقباله مع وزير خارجية أمريكا والاتصال الهاتفى مع رئيس وزراء بريطانيا على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ، أو فصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، أو إعادة احتلال قطاع غزة من خلال دولة الاحتلال الإسرائيلى، وهى بمثابة خطوط حمراء من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن مصر تبذل جهودا حثيثة من أجل التوصل إلى التهدئة وعدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة، ومن أجل تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة  وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وإعلان دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، بما يحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، والتحرك بشكل جدى لحل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

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