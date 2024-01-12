سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 يناير 2024 حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم حوالي 10 جنيهات ليسجل 3215 جنيها فيما سجل سعر الجنيه الذهب 25720 جنيها.

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الجمعة 12-1-2024

ارتفاع الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 ليسجل بيع 3,640 شراء 3,674

ارتفاع الذهب عيار 22

ارتفع سعر الذهب عيار 22 ليسجل بيع 3,337 شراء 3,368

ارتفاع الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 ليسجل بيع 3,185 شراء 3,215

ارتفاع الذهب عيار 18

ارتفع سعر الذهب عيار 18 ليسجل بيع 2,730 شراء 2,756

ارتفاع الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 ليسجل بيع 2,123 شراء 2,143

ارتفاع الذهب عيار 12

ارتفع سعر الذهب عيار 12 ليسجل بيع 1,820 شراء 1,837

ارتفع سعر الذهب الاونصة ليسجل بيع 113,204 شراء 114,270

ارتفاع سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل بيع 25,480 شراء 25,720

ارتفاع سعر كيلو الذهب

ارتفع سعر كيلو الذهب ليسجل بيع 3,640,000 شراء 3,674,286

شعبة الذهب تكشف موعد انخفاض الأسعار

حذر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، من شراء الذهب بالتقسيط من التطبيقات على الموبايل وصفحات السوشيال ميديا.

وقال : "اللى عاوز يشتري ينزل لمكان معلوم يشتري منه، واللى عاوز حاجة من خلال السوشيال لازم يكون ليها مكان يقدر يرجعله لكن ميكونش عن بعد، لأن التطبيق ده ممكن ميكونش له وجود على أرض الواقع".

وأضاف، أن سعر الذهب انخفض صباح اليوم، ولكن ارتد مرة أخرى وسعر الجرام عيار 21 الأكثر شيوعا في مصر الآن 3210، وهذا جاء نتيجة ارتفاع طفيف في سعر الذهب عالميا، لأن سعر الذهب يحدده سعر البورصة العالمي، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه وعوامل العرض والطلب.

ولفت إلى أن عامل العرض والطلب هو العامل المؤثر في تلك الفترة في سعر الذهب في مصر، لأننا في مصر نعتمد أكثر على إعادة تدوير الذهب، بسبب قلة الخام.

سعر الذھب

وأشار إلى أنه من الممكن أن يحدث انخفاض في سعر الذهب، نتيجة المصريين العائدين في إجازة نصف العام، ومن المتوقع أن يأتوا بكميات من الذهب لبيعها في مصر، وهذا من شأنه أن يحدث توافر للذهب في السوق وبالتالي انخفاض السعر.

وحول توقعات انخفاض سعر الذهب، قال: "لو في تهدئة في الحرب الروسية الأوكرانية، أو توقف العدوان الإسرائيلي على غزة، أو انخفضت التوترات في كوريا الشمالية من شأنه هبوط السعر، لأن كل العوامل السياسية والاقتصادية تؤثر على سعر الذهب".

سعر مصنعية الذهب والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.