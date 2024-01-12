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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ظلت مخلصة للفن حتى النهاية.. 7 سنوات على رحيل ماما نونة | صور

كريمة مختار
كريمة مختار

يمر اليوم 7 سنوات على رحيل الأم الكبرى للوسط الفني، الفنانة كريمة مختار التي عرفت بالكثير من الأعمال والألقاب لكن دور وشخصية ماما نونا التي قدمتها في مسلسل يتربى في عزو توجت مسيرتها التي استمرت على مدار حوالى 60 عاما. 

 

كريمة مختار التي توفيت يوم 12 يناير عام 2017 ظلت مخلصة للفن حتى بلغت الثمانين من عمرها وكانت قادرة على العطاء قبل 3 سنوات من رحيلها، وكان آخر ما قدمته هما مسلسلي دلع بنات والمرافعة عام 2014.

 

 

اشتهرت كريمة مختار منذ الخمسينات حينما شاركت كوجه صاعد في سينما الأبيض والأسود, وكصوت مميز في مسلسلات الإذاعة المصرية، ورغم صغر سنها إلا أنها تقدمت لتولي أدوار الأمومة منذ كانت شابة في مقتبل العمر.

 

لعبت كريمة مختار دور والدة حمدي "محمود ياسين" في الفيلم الشهير "نحن لا نزرع الشوك" عام 1970وكانت في الثلاثينات من عمرها، وبرعت فيه فالتصقت بها هذه الصفة بشكل جيد طوال مسيرتها. 

 

ولدت كريمة مختار باسم (عطيات محمد البدري)، ونالت البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت بعدها مع بابا شارو في برامج الأطفال في الإذاعة، وعملت لسنوات في اﻹذاعة.

 

لم تستطع كريمة مختار في البداية العمل في السينما بسبب رفض عائلتها، حتى تزوجت من المخرج والممثل نور الدمرداش. 

 

 

شاركت كريمة مختار في العديد من الأفلام بشخصية الأم ومن أشهر أفلامها (الحفيد، رجل فقد عقله، الليلة الموعودة، سعد اليتيم، الفرح، ساعة ونص). 

 

وفي الدراما شاركت أيضا بشخصية الأم في مسلسلات (البخيل وأنا، زهرة وأزواجها الخمسة، بريق في السحاب، من الذي لا يحب فاطمة؟) وغيرهم. 

كريمة مختار الاذاعة المصرية الابيض والاسود الفنانة كريمة مختار مسلسل يتربي فى عزو محمود ياسين

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