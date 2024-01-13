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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«ماتت التي كنا نكرمك من أجلها».. احذر خطأ كبيرا يقع فيه قائلها

ماتت التي كنا نكرمك
ماتت التي كنا نكرمك من أجلها

«ماتت التي كنا نكرمك من أجلها»، عبارة يرددها الكثيرون مع وداع الأم ومفارقتها الحياة، إلا لهذه العبارة خطأ كبير ينبغي تصحيحه.

ماتت التي كنا نكرمك من أجلها

يقول الدكتور رمضان عبدالرزاق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف: «كتير من المشايخ لما تموت أم حد وهو بيخطب أو واحد بيعزي واحد يقول: «ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل عملا نكرمك من أجله»، موضحا أن هذا الكلام باطل.

وأوضح عبدالرازق في بيان حكم قول :ماتت التي كنا نكرمك من أجلها: إنه مع بر الأم والاحترام لها ما يكون بعد رحيلها هو خلاف الشائع، مشددا على أن هناك فارقا بين الرضا والرضوان، ففي حياة الأم يكون الرضا وقد يعقبه سخط أو غضب، أما إذا رحلت عنك راضية؛ فيعقب ذلك رضوان، ومعنى الرضوان، أنه رضا ليس بعده زعل، أو بعده غضب أو سخط، بعد وفاة ينتفح لك كنز الرضوان، فيكون لك بعد رحيل الوالدين كنز لا يفتح إلا بعد انتقالهما راضيين، يقول العلماء إن بر الوالدين كنز لا يفتح إلا بعد رحيلهما راضيين.

عقوق الوالدين

جميع الأديان السماوية أجمعت على بر الوالدين، وحرمة عقوقهما، فمن عق والديه فقد انسلخ من دينه وآدميته وإنسانيته وكل الخلق الكريم، فلا وفاء له ولا ذمة له ، فمن ضيع ذمة والديه وانكر جميلهما وجحد فضلهما، فلا يُنتظر منه بعد ذلك خير.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «االوالدُ أوسطُ أبوابِ الجنَّةِ فإن شئتَ فأضع ذلِكَ البابَ أوِ احفظْهُ»، وهذه أمانات ووفاء وحقوق، وليس منة أو فضلًا على الآباء ، وإنما هو ردًا لبعض الجميل والفضل.

عقوق الوالدين.. اعرف عقوبته في الدنيا والآخرة

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عقوبة عقوق الوالدين

كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن عقوبة عقوق الوالدين في الإسلام في الدنيا والآخرة.

وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إن الشخص الذي يقع في عقوق الوالدين، هذا أسوأ شئ في هذه الحياة، لأن الله تعالى قرن ما بين طاعته وما بين بر الوالدين.

واستشهد أبو اليزيد سلامة، بقول الله تعالى (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) كما أن النبي الكريم أخبرنا أن أكثر شئ تعجل عقوبته في الدنيا وكذلك في الآخرة، هي عقوق الوالدين وقطع الأرحام.

وتابع: وقد سئل بعض الصالحين عن بر الوالدين، فقالو (البر كثير، والبر يشمل، حتى تنظيف الثياب، والحرص على عدم وقوع بعض التراب على الوالد، فهنا يكون الابن عاقا لوالديه".

وأشار إلى أن عقوق الوالدين، هو سلف ودين، راويا قصة أويس القرني الذي عاش في حياة النبي ولم يراه، وقال عنه النبي: لو أقسم على الله لأبره، ودعا له النبي أن يشفيه الله من البرص.

وكانت من فضائل سيدنا أويس، أن كانت له أم وهو بها بار، فلم تذكر له السنة النبوية المطهرة إلا هذه الفضيلة، فقالوا إن سبب عدم لقائه بالنبي هو بره بأمه وعدم تركه لها.

صور بر الوالدين

ومن صور بر الوالدين : «تقديم أمرهما، والإنفاق عليهما، تحري رضاهما، المبالغة في خدمتهما، طاعتهما، الصبر عليهما»، ورضا الله سبحانه وتعالى يكون في رضا الوالدين، وأنهما السبيل لدخول الجنة.

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «رِضَا الرَّبِّ في رَضَا الوَالِدَيْنِ، وسَخَطُ الرَّبِّ في سَخَطِهِمَا»، وبما قال ابن عمر رضي الله عنهما لرجلٍ عنده أُمُّه: «والله لو ألفتَ لها الكلام، وأطعمتها الطعام، لتدخُلَنَّ الجنة ما اجتنبتَ الكبائر»، وجاء في عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ».

من صور الجهاد الراقية إكرام الإنسان وخاصة إكرام المرأة في مرحلة الضعف وورد هذا في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم (( الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله))، فمن يتعب فى عمله ويعمل بإخلاص ولا يريد أن يسرق ولا يأكل حراما فهو يجاهد في سبيل الله.

وروت أيضًا أن هناك رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان".

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