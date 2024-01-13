إطلاق سيارة كهربائية مبتكرة قريبًا بمشاركة طلاب جامعة عين شمس 

أكدت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تعمل على تطوير برامجها في مختلف المجالات، وتهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي، وتم اعتماد لوائح جديدة في كليات الهندسة والإعلام والحقوق، وتتم مراجعتها بشكل دوري لتتوافق مع وسائل التعليم الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

تسعى جامعة عين شمس أيضًا إلى التعاون مع الشركات الدولية والجامعات العالمية الكبرى، وتعمل على إطلاق سيارة كهربائية مبتكرة قريبًا بمشاركة الطلاب وبالتعاون مع شركة متخصصة.





وتقول الدكتورة غادة فاروق خلال تصريحاتها لـ صدي البلد ، إن جامعة عين شمس تولي اهتمامًا كبيرًا للإبداع والابتكار، وتوفر فرصًا للطلاب لاكتشاف قدراتهم الإبداعية منذ اليوم الأول في الجامعة حيث يتم تنظيم ندوات ودورات تعريفية لتعزيز الإبداع والابتكار، وتقام مسابقات وتصفيات لاختيار الطلاب الموهوبين في مختلف المجالات وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات العالمية.

وقد حققت الجامعة نجاحًا في الفوز بعدد من الجوائز العالمية في مجال ابتكار وصناعة السيارات الكهربائية.

وتقوم الجامعة حاليًا بعقد اتفاقية تعاون مع شركة متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، حيث ستتولى الجامعة مهمة البحث والتطوير والدعم الفني لعملية الإنتاج، وبذلك ستكون الجامعة الأولى التي تعمل على تطوير صناعة السيارات الكهربائية في مصر و يعد هذا التوجه نتاجًا للإبداع والابتكار الذي تعززه الجامعة وتدعمه، ومن المتوقع أن نشهد قريبًا إنتاج سيارة كهربائية جديدة ومبتكرة بواسطة طلاب جامعة عين شمس بالتعاون مع الشركة المتخصصة والمصانع في هذا المجال.



وكان قد أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا أن الجامعة تنافس لهذا العام لهذه الجائزة بعدد ثلاثة مرشحين استوفوا جميع بياناتهم للجائزة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في مجالاتها المختلفة وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لهم من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطابات الترشح المعتمدة من رئيس الجامعة ورفع جميع المتطلبات على موقع الجائزة .

وقد تنوعت المشاركات بين الكليات المختلفة بعدد 3 مرشحين أحدهما من كلية البنات في مجال التعليم العالي فئة الأستاذ الجامعي المتميز ومرشحين من كلية التربية النوعية أحدهما بمجال التعليم العالي فئة الأستاذ الجامعي المتميز والآخر بمجال المشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة- فئة الأفراد من الجامعة .

ويأتي هذا ضمن التشجيع والدعم الذي توليه إدارة الجامعة في مجال الجوائز حيث تقوم الجامعة بتوفير بيئة محفزة ومشجعة لأعضاء هيئة التدريس لتحقيق الإنجازات والتميز، حيث تُقدَّر الجامعة الإسهامات المميزة لأعضاء هيئة التدريس، وتعمل على تقديم الدعم اللازم من خلال توفير الموارد والفرص التي تعزز التعلم والبحث العلمي وتحقيق فرص التنافس والتى تعكس التزام الجامعة بتحقيق مستويات عالية من التميز الأكاديمي والبحث العلمي لتحقيق الرؤية التنافسية للجامعة.