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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

386 مهندسا يتقدمون بأوراق ترشحهم في انتخابات التجديد النصفي

انتخابات المهندسين
انتخابات المهندسين

يستمر بمقر النقابة العامة  للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات- تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً طوال أيام الأسبوع.

وخلال نهاية اليوم الرابع، بلغ إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية عدد (386) مرشحًا، إذ تقدم 147 مرشحًا للمنافسة على (43) مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و 239 مرشحًا للمنافسة على (175) مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، إذ ستُجرى الانتخابات في  فبراير القادم.

يشار إلى أنه سيفتح باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والإثنين 28-29 يناير 2024، ويتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.

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