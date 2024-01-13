جولة للسكرتير المساعد بأسوان استعدادا للعيد القومى للمحافظة

استعدت محافظة أسوان للاحتفال بعيدها القومى الـ53، وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، بالمتابعة الميدانية لملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها عروس المشاتى، فضلاً عن المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام.

وخلال الجولة التفقدية والتى رافقه خلالها رئيس مركز ومدينة أسوان، ومديرى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكبارى والحدائق.

المشروعات

أكد السكرتير العام المساعد أنه تم المرور على أعمال رفع كفاءة طريق المطار وصولاً إلى مكتبة مصر العامة وتم التوجيه لتكثيف الزراعات والمسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار، وهو الذى يتواكب مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة، وكذا رفع كفاءة الإنترلوك.

وأشار إلى أنه تم التكليف لسرعة استكمال التجهيزات الجارية بمحيط وداخل مكتبة مصر العامة، وكذا تجهيز لوحات تحمل الهوية البصرية على جدران المكتبة، وذلك تمهيداً لافتتاحها باعتبارها تمثل إضافة هامة وصرحا تنويريا ومنارة ثقافية وفنية وعلمية المحافظة.