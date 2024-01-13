إيمان زهران: هجوم الكتائب الإلكترونية يهدف للتشويش على دور مصر تجاه فلسطين

قالت إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الساعات الماضية تم رصد العديد من الكتائب الإلكترونية والمواقع الأجنبية والإسرائيلية في محاولة التشويش على الآليات المصرية والدور الذي تلعبه إقليميا ودوليا بشأن القضية الفلسطينية.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك رد مباشر من وسائل الإعلام المصرية والدولة حول الدور المصري للحرب السيكولوجية التي تتم على مصر، مؤكدة أن القضية الفلسطينية أخذت مجرى آخر، وتم تدويلها؛ بالحديث عنها عبر المنصات الدولية.

وأكدت أن ما يتم داخل أروقة محكمة العدل الدولية، وكذلك الزيارات المختلفة لرموز لمصر، وآخرها زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات مصرية أمريكية، وبناء تفاهمات مشتركة والخروج بحل وسط للأزمة الحالية بغزة، يشهد أيضا محاولة للتشويش.