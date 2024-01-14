رقم قياسي.. ارتفاع أسعار أسهم بورصة عمان 0.84% في أسبوع

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.84 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2473 نقطة.



وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.5 ملايين دينار مقارنة مع 5.0 ملايين دينار الأسبوع السابق بنسبة انخفاض 8.7 بالمئة.

فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي في بورصة عمان نحو 22.6 مليون دينار ، مقارنة مع 19.8 مليون دينار للأسبوع السابق.



الأسهم المتداولة

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم بلغ 19.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 14402 صفقة.

