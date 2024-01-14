أحمد أبو مسلم: زيارة الرئيس للمنتخب أعطت دافعا كبيرا للاعبين لتحقيق أمم أفريقيا

علق أحمد أبو مسلم لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على انطلاق بطولة الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، وكشف استعدادات منتخب مصر للمباريات.

وقال أحمد أبو مسلم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" فروقات كبيرة بين منتخب مصر ومنتخب موزمبيق".

وأضاف أحمد أبو مسلم:" مصر تمتلك أغلى لاعب في ليفربول وهو محمد صلاح "، مضيفا:" موزمبيق شاركت في أمم أفريقيا 5 مرات فقط ".

وتابع أحمد أبو زيد :" منتخب مصر يمتلك خبرات ولاعبين على مستوى عالي من الفنيات محترفين في الخارج ".

وأكمل أبو مسلم:" زيارة الرئيس السيسي لمنتخب مصر قبل البطولة أعطت دافع كبير لمنتخب مصر لتحقيق لقب أمم أفريقيا".