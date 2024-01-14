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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد طرح الـ 27%| 14 شهادة بعائد مرتفع داخل البنوك.. تعرف عليها

صدى البلد

 طرحت البنوك شهادات ادخار جديدة للعملاء اليوم الأحد، بعد مرور الأسبوع الأول من طرح الشهادة ذات أجل سنة للعائد القياسي السنوي 23.5% يصرف شهريا و27% يصرف بنهاية المدة في بنكي الأهلي ومصر.

البنك الاهلي 

شهادات ادخار 27% بالبنوك

وتعكف بعض البنوك على مراقبة تأثير الشهادة مرتفعة العائد بالبنكين الحكوميين على مدخرات عملائها ومدى تحرك مستويات السيولة لديها لصالح الأهلي ومصر، بعد أن جمعت نحو 205 مليارات جنيه في أول أسبوع من طرحها يوم الجمعة قبل الماضي.

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وأعلن بنك ناصر الاجتماعي أمس السبت طرح شهادة أجل 3 سنوات بسعر فائدة سنوي 20% يصرف العائد شهريا على الجنيه، وفق بيان له.

تعد شهادات الادخار من أهم أوعية الادخار بين العملاء وتلقى إقبالا ملحوظا من العملاء باختلاف فئاتهم وذلك لعائدها المرتفع ومرونة دوروية صرف العائد بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي حسب سياسة كل بنك.

ويقدم صدى البلد في السطور التالية تفاصيل الشهادات مرتفعة العائد في 14 بنكا بعد طرح الأهلي ومصر شهادات أجل سنة بسعر عائد قياسي يصل لـ 27% سنويا.

البنك الاهلي

- بنك التعمير والإسكان: سجل سعر الفائدة على شهادة "الماسية" 19.75% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من 3 ملايين جنيه.
- ⁠- بنك المشرق: سجل سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات آجال 3 سنوات 19% يصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاته، وهي الشهادة صاحبة العائد الأعلى على مستوى البنوك.
- ⁠- بنك البركة: سجل سعر العائد على شهادة ادخار ذات أجل 3 سنوات (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) 19% سنويا ويصرف العائد شهرياً، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.
- ⁠- البنك المصري الخليجي (EGBank): سجل سعر الفائدة على شهادة ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت 19% ويصرف العائد شهرياً، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- ⁠البنك التجاري الدولي (CIB) يطرح 3 أنواع من الشهادات للعائد الثابت هي:- الشهادة الثلاثية (Premium) للعائد الثابت: بسعر فائدة 18% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.
- ⁠- الشهادة الثلاثية (Plus) للعائد الثابت: بنسبة فائدة 17.5% سنويا ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.
- ⁠- الشهادة الثلاثية (Prime) للعائد الثابت: بسعر فائدة 17% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول 50 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.
- ⁠- بنك HSBC مصر: سجل سعر الفائدة على شهادة ثلاثية للعائد الثابت 17.25% ويصرف العائد شهرياً، ويبدأ بيع الشهادة من أول 10 آلاف جنيه كحد أدنى، ومضاعفات الألف جنيه.
- ⁠- بنك الإمارات دبي الوطني مصر: سجل سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية 18% يصرف العائد شهرياً، و18.25% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و18.5% بدورية صرف عائد سنوية، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها 100 ألف جنيه، ثم مضاعفات الألف جنيه.
- ⁠- ميد بنك: سجل سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية 18% ويصرف العائد شهريا مقدما، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها 5 آلاف جنيه.
- ⁠- بنك الإسكندرية: سجل سعر الفائدة على الشهادة ثلاثية "إليكس أستار بلس" 18% يصرف العائد شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه، كما يبيع شهادة من أول ألف جنيه لكن بسعر فائدة منخفض.
- ⁠- البنك الزراعي المصري: سجل سعر الفائدة على شهادة "الخير" الثلاثية 19% يصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.
- ⁠- البنك العربي: سجل سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية 15.75% يصرف العائد يوميا، و17% يصرف العائد شهريا، و18% يصرف بشكل سنوي، ويبدأ شراؤها من أول 10 آلاف جنيه.
- ⁠- بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية 39% يصرف العائد مقدما أي في نفس يوم الشراء، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها 50 ألف جنيه.
- ⁠- بنك ناصر الاجتماعي: سجل سعر الفائدة السنوي 20% يصرف العائد شهريا ويبدأ بيعها من أول ألف جنيه.
- ⁠- بنك أبو ظبي الأول لديه 3 أنواع من الشهادات مرتفعة العائد هي:- شهادة ثلاثية يبدأ بيعها من أول 10 آلاف جنيه: سجل سعر الفائدة 17% سنويا ويصرف العائد شهريا.
- ⁠- شهادة ثلاثية يبدأ بيعها من أول 500 ألف جنيه: سجل سعر الفائدة 17.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.
- ⁠- شهادة ثلاثية يبدأ بيعها من أول 2.5 مليون جنيه: سجل سعر الفائدة 18% سنويا ويصرف العائد شهريا

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