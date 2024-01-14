من ضمنها الأيقوني.. مدبولي يصل العاصمة الإدارية للمشاركة في احتفالية تسلم 3 أبراج

وصل منذ قليل ، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الادارية الجديدة لحضور احتفالية تسليم أول 3 أبراج، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم البرج الأيقونى، وتنفذها الشركة الصينية، لصالح وزارة الإسكان.

ويقع المشروع في المنطقة المركزية للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 505 ألف متر مربع.

وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للبرج الأيقوني 241 ألف متر مربع ويبلغ ارتفاع البناء له 385 مترًا، إنه مبنى شاهق EPC يجمع بين المكاتب والفنادق والأعمال التجارية ويمكن من البرج مشاهدة المعالم المحيطة به وغيرها، كما أنه سيكون أطول مبنى في أفريقيا بعد الانتهاء من بنائه.