عشرات الآلاف من فرص العمل.. الحكومة تزف خبرا سارا للشباب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروعات التي يتم تنفيذها ومنها مشروع جميعها تم بنائها بأيادي مصرية وذلك بمساعدة الشركة الصينية في نقل الخبرات اللازمة لهم، وبالتالي أصبح لدى هؤلاء الشباب خبرة متميزة تؤهلهم لسوق العمل.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة أعمال العاصمة الإدارية الجديدة:" الأبراج اتنفذت بأيادي مصريين من خلال التحالف مع الشركة الصينية حيث انتقلت خبرة للشباب المهندسين تمكنهم من تفيذ مثل هذه المشروعات في مصر".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن تشغيل هذا المشروع سيوفر عشرات الالآف من فرص العمل للشباب المصري.