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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس لجنة الحكام: أمين عمر ظهر بشكل رائع في المباراة الإفتتاحية لأمم أفريقيا

صدى البلد

أدلي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بتصريحات هامة لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى

وقال خلال حواره بالبرنامج،:" سعيد بحضور طاقم تحكيم مصري كامل لإدارة لقاء في أمم إفريقيا الأمر ليس سهلا كما يظن البعض، أثبتنا للقارة والعالم بأكمله إدارة مصرية مميزة للقاء، لم يكن هناك أي أخطاء.

وأوضح:"أمين عمر وطاقمه ظهروا بشكل مميز للغاية ولم يظهر أي صعوبات كما يحدث في الدوري المصري ولم أكن أتخيل هذا الأداء العظيم للطاقم التحكيمي.

وتابع:" لست مركزا في الدوري المصري الوقت الحالي تركيزي أكبر على بطولة أفريقيا.. الصعوبات التي تحدث في الدوري المصري تكمن في الجماهيرية والضغوطات الكبيرة.

واردف:"الطاقم المصري الذي أدار لقاء اليوم أظهر لأوروبا أن الحكام المصريين قادرون على إدارة المباريات بشكل مثالي.

وأكمل:"ما حدث اليوم خطوة هامة لكل الحكام المصريين وليس أمين عمر مصر بها حكام محترمة جدا، ولابد أن يكون هناك دائما تركيز ويظهرون بشكل محترم مثل اليوم العالم كله يتشرف بوجود حكام مصريين الذين يستحقون الظهور في كأس العالم.

وإختتم:" تواصلت مع طاقم التحكيم المصري بالكامل بقيادة أمين عمر وشكرتهم على أدائهم المميز، صراحة شرفونا، وأثبتوا للعالم كله قدرتنا على إدارة المباريات بشكل مثالي.

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