دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

قبل فترة زمنية قصيرة، أصيب مربي نحل في محمية بشمال سان دييجو الامريكية بالصدمة عندما رأى أكوام من نحل العسل الميت متناثرة في المحمية وآخرون يدورون مما دعاه إلى وصف هذا بـ "دوامات الموت".

وفتحت وزارة الزراعة الأمريكية تحقيقًا في الواقعة التي أدت إلى نفوق 3 ملايين نحلة بين عشية وضحاها في سبتمبر الماضي بمحمية كاليفورنيا.



وكشف الخبراء عن سبب غامض وراء النفوق الجماعي تمثل في تعرض مستعمرة النحل لجرعة مميتة مزدوجة من السم المستخدم كمبيد للنمل الأبيض المحظور استخدامه في الهواء الطلق، ويعرف باسم "فيبرونيل" وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد.

نحل

ولم يعرف حتى الآن كيف ابتلع النحل المادة الكيميائية السامة، لكن الموظفين في الملجأ اشتبهوا في وجود مؤامرة بسبب عدم وجود مزارع وبساتين في المنطقة تستخدم السم.

ويعد الفيبرونيل مبيدًا حشريًا يعطل الجهاز العصبي المركزي للحشرة، ومحظور استخدامه في الزراعة والمناظر الطبيعية.

والمبيد سام أيضا للإنسان، ويسبب التعرق والغثيان والقيء والصداع وآلام البطن والدوخة.