انخفاض إنتاج مصر من حديد التسليح في عام 2023

تراجع حجم إنتاج مصر من حديد التسليح في السوق المحلية بنسبة 5% خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2023، حيث بلغ الإنتاج 7.4 مليون طن مقارنة بـ 7.8 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت تقارير صادرة عن اتحاد الصناعات المصرية أن حديد التسليح في السوق المحلية تقلص بنسبة 19% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، حيث بلغت 6 ملايين طن مقارنة بـ 7.4 مليون طن في نفس الفترة من عام 2022.

وشهدت صادرات الحديد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 150% خلال نفس الفترة، حيث وصلت إلى 1.52 مليون طن مقارنة بـ 443 ألف طن في العام السابق

وتنتج شركات الحديد في مصر ما بين 8 و10 ملايين طن سنويًا، في حين يتراوح معدل الاستهلاك بين 6 و7 ملايين طن.

وشهدت أسعار الحديد ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي نتيجة لممارسات التجار، حيث بلغ سعر طن حديد التسليح للمستهلك حوالي 44 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر الشراء من المصنع بين 38.500 و39.500 ألف جنيه.