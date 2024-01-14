عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض إنتاج مصر من حديد التسليح في عام 2023

حديد التسليح
حديد التسليح

تراجع حجم إنتاج مصر من حديد التسليح في السوق المحلية بنسبة 5% خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2023، حيث بلغ الإنتاج 7.4 مليون طن مقارنة بـ 7.8 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت تقارير صادرة عن  اتحاد الصناعات المصرية أن حديد التسليح في السوق المحلية تقلص بنسبة 19% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، حيث بلغت 6 ملايين طن مقارنة بـ 7.4 مليون طن في نفس الفترة من عام 2022.

أسعار حديد التسليح اليوم السبت 28-10-2023

أسعار حديد التسليح في الأسواق اليوم الخميس 14-12-2023

وشهدت صادرات الحديد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 150% خلال نفس الفترة، حيث وصلت إلى 1.52 مليون طن مقارنة بـ 443 ألف طن في العام السابق

وتنتج شركات الحديد في مصر ما بين 8 و10 ملايين طن سنويًا، في حين يتراوح معدل الاستهلاك بين 6 و7 ملايين طن.

وشهدت أسعار الحديد ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي نتيجة لممارسات التجار، حيث بلغ سعر طن حديد التسليح للمستهلك حوالي 44 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر الشراء من المصنع بين 38.500 و39.500 ألف جنيه.

اتحاد الصناعات اخبار مصر سعر حديد التسليح انتاج حديد التسليح اسعار حديد التسليح السوق المحلية مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

موضوعات متعلقة

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

الزوجة الجبارة قطعته لأشلاء.. 6 قرارات عاجلة من النيابة في جريمة بدر

أول تعليق روسي على اقتراح سويسرا بشأن التفاوض مع أوكرانيا

«روحي عند أمك».. رد غير متوقع من ترامب على متظاهرة قاطعت كلمته|فيديو

بعد التعادل مع موزمبيق.. أحمد موسى: ضربة الجزاء جاءت بدعوات المصريين

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ