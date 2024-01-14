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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العملة التركية تسجل أدنى مستوى لها في التاريخ

الليرة التركية
الليرة التركية

استعرض برنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا، سلط الضوء على تسجيل العملة التركية أدنى مستوى لها في التاريخ.

وجاء في التقرير أن الليرة التركية سجلت سلسلة من الخسائر منذ أواخر أغسطس الماضي لتفقد نحو 80 % من قيمتها مقابل الدولار، على مدى الخمس سنوات الماضية.

وأوضح التقرير أن التراجع الذي شهدته الليرة التركية أدى في المقابل إلى زيادة تكاليف الاستيراد والديون الخارجية وإضعاف القوة الشرائية بعدما سجلت مستويات 30 ليرة مقابل الدولار، لتتخطى الليرة لأول مرة هذه المستويات.

وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهدت الليرة تراجعا بنسبة 37 % تقريبا مقابل الدولار، وهو الأمر الذي دفع صانع السياسة النقدية لمحاولة مجابهة التضخم الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة المطرد.

التضخم

وعن التضخم، أفاد التقرير بأن التضخم سجل في تركيا ارتفاعا ليصل إلى نحو 64 % على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مقارنة ب 62 % من نوفمبر من نفس العام، وتعد هذه النسبة الأفضل تسجيلا من عام 2022، الذي سجلت فيه معدلات التضخم نسبة 85.5 % في أكتوبر 2022.

 واختتم التقرير متسائلا: "هل تنجو الليرة التركية من مخاطر التضخم المدفوع لأعلى خلال العام الماضي؟".

الدولار العملة التركية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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