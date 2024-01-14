فالنسيا يسحق قادش برباعية في الدوري الإسباني

نجح فالنسيا في الفوز على مضيفه قادش بنتيجة كبيرة ٤-١، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، التي أقيمت على ملعب (نويفو ميرانديا) في إقليم الأندلس، بالتعادل بهدف مقابل آخر، حيث تقدم الفريق الضيف أولا في الدقيقة الثامنة، بتوقيع المهاجم الشاب أوجو دورو.

لكن قادش نجح في إدراك التعادل، بالدقيقة 21، من ركلة جزاء سجلها روبين ألكاراز.

وشهد الشوط الثاني تفوقا كبيرا من جانب فالنسيا، الذي ترجم لاعبوه هذه الأفضلية لثلاثة أهداف، بدأت في الدقيقة 52 عن طريق دييجو لوبيز.

وبينما كان أصحاب الأرض يبحثون عن هدف التعادل، أطلق خافي جيرا "رصاصة الرحمة" على آمالهم بهدف ثالث، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.. ثم في الدقيقة 90+8، اختتم خيسوس فاسكيز رباعية الضيوف.

وواصل فريق المدرب روبين باراخا سلسلة نتائجه الإيجابية، بالانتصار الثالث على التوالي، والثامن هذا الموسم، ليقتنص الخفافيش نقطتهم الـ29، محتلين المركز الثامن.

في المقابل، سقط الفريق الأندلسي في فخ الخسارة الثانية على التوالي، والتاسعة هذا الموسم.

وفشل قادش في تذوق طعم أي انتصار، للجولة الـ16 على التوالي، وتحديدا منذ فوزه 3-1 في الجولة الرابعة على فياريال، مطلع سبتمبر الماضي، ليبقى ضمن منطقة الخطر (المركز الـ18) بـ15 نقطة.