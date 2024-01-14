دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب.. المعجزة الخالدة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب، يحتفل جموع المسلمين في السابع والعشرين من شهر رجب من كل عام بليلة الإسراء والمعراج، ويفضل الكثير من المسلمين الصيام في هذا اليوم، والذي أجازته دار الإفتاء المصرية في آخر فتوى لها، وتعد ليلة الإسراء والمعراج من الليالي المفضلة عند الله عز وجل حيث وقعت معجزة خالدة والتي أسرى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عروجا إلى السموات العلا ولقاء جبريل وأنبياء الله عليهما السلام، ويبحث الكثير من المسلمين عن دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب ونسرده في السطور التالية.



ويستحب أن يقول المسلم في دعاء ليلة الإسراء والمعراج اللهم يا جامع الشتات، يا محي العظام والرفات، يا مالك خزائن المكرومات، يا من تعلم بما مضى وما هو آت، نسألك الستر والصلاح والغفران والقبول.

-اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

-اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

-اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.

- اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي و الرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني.

يا رب يا رب يا رب.. اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مليء أركان عرشك.. يا مغيث اغثني .. يا مغيث اغثني..يا مغيث اغثني.. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي.

-اللهم يا كريم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطّلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، اسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كلّ شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم إنك جبرت بخاطر سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وغسلت أحزانه بالإسراء والمعراج وجبرت خاطره في شعبان فولَّيته قبلةً ترضاها وأعلنت على الملأ أنك وملائكتك تصلون عليه وأمرتنا بالصلاة والسلام عليه صل الله عليه وسلم، أسألك يا الله أن تجبر بخاطرنا جبرًا يليق بقدرتك وعظمتك وكرمك يا الله وأن تتقبل دعائنا وأن تعطينا سؤالنا وأن تبلغنا رمضان، ونحن بأحسن حال وأن تدخلنا الجنة برحمتك بصحبة نبينا وحبيبنا محمد.

- اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

-اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر لي ذنبي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج، تحمل ليلة الإسراء والمعراج مكانة كبرة في نفوس المسلمين حيث تعد معجزة كبرى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتفل المسلمين بليلة الإسراء والمعراج بالدعاء والصيام والصلاة والذكر وإقامة الاحتفالات الكبرى في المساجد، ويستحب لكل مسلم أن يكثر من الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج حتى ينال البركة وجبر الخواطر في ليلة لها قدرها عند الله عز وجل، حيث فيها جبر ربنا عز وجل خاطر سيدنا النبي بعد عام الحزن الذي توفي فيه عمه أبي طالب وزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها ، وفيما يلي دعاء ليلة الإسراء والمعراج

-اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه.

-اللهم خفف عنّا ثقل أوزاننا، وارزقنا عيشة الأبرار، واصرف عنّا شر الأشرار، وأعتق رقابنا ورقاب أباءنا وأمهاتنا وأبنائنا وعشيرتنا من النار، وارحمنا وتب عليا يا أرحم الراحمين

-اللهمّ إنّي توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء.

- اللّهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينةً في الوجه، وقوةً في العمـل.

-يا رب استودعك أدعيه فاض بها قلبي فاستجب لي يا لله اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وأدفع عنا كل هم وغم وبلاء واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين.

-اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا وتحتي نورا، وأمامي نورا وخلفي نورا، ولجعل لي نورا.

- يا رب يا رب يا رب.. اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مليء أركان عرشك.. يا مغيث اغثني.. يا مغيث اغثني..يا مغيث اغثني.. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي.

- اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.

الإسراء والمعراج

في ليلة الإسراء والمعراج استضاف ربنا عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، بعد أن صعد إلى السموات العلا وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فإن ليلة الإسراء والمعراج من الليالي الفاضلة التي أظهر الله فيها قدر نبيه ﷺ، حيث أُسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق بصحبة جبريل عليه السلام، ودخل المسجد الأقصى المبارك وصلى فيه ركعتين، ثم عُرج بشخصه في اليقظة إلى السموات العلا، حتى وصل إلى سدرة المنتهى،وكلمه الله تعالى- بدون واسطة -، وفرض الله عليه خمس صلوات في اليوم والليلة - وجعلها خمسًا في العمل وخمسين في الثواب -، ورأى في تلك الليلة المباركة من آيات ربه الكبرى، ودخل الجنة ورأى بعض نعيمها.

– اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، و بالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين و إلى وجهك ناظرين”.

– اللهم كما جعلتها ليلة دخول الفرح والسرور على قلبه الشريف ﷺ بعد أن طال حزنه فَاجعلها ليلة فرح وسرور على أُمته ، وأجعلها نهاية لكل حزن وألم يسكُن قلوبنا وبداية لجبر خواطرنا بعد طول انتظار وادخلنا رمضان ونحن مستورين وفي افضل حال يارب العالمين وصل وسلم وبارك علي سيدنا محمد ﷺ وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الي يوم الدين .

- يا رب يا رب يا رب.. اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مليء أركان عرشك.. يا مغيث اغثني .. يا مغيث اغثني..يا مغيث اغثني.. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي.

اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة”.