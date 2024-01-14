بشأن معبر رفح| الحكومة الفلسطينية: ادعاءات إسرائيل ضد مصر كذب وخداع وتضليل

أكد إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن اتهام إسرائيل لمصر أمام محكمة العدل الدولية، بأنها هي التي تغلق معبر رفح أمام المساعدات؛ هي عادة إسرائيلية دائمة، تستخدمها؛ عندما ترى نفسها محاصرة بالقضاء والاتهامات، فتحاول تصدير اتهاماتها لدول الجوار، وتصدير الأزمات للأشقاء والأصدقاء.

100 يوم من الحرب على غزة

وأوضح "ملحم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ادعاءات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ليست بأمر غريب عليها، كما أنه ليس غريبا على دولة تمارس القتل والترويع منذ 100 يوم، أن تمارس الكذب والخداع والتضليل، بأسلوب تناولها، وفي روايتها، وصورتها التي تحاول أن تقدمها على أنها الضحية التي سقطت على دماء المدنيين في فلسطين.

وأكد أن “رواية إسرائيل هشة، لا يشتريها أحد، وكل المتابعين من العرب والأجانب عرفوا إسرائيل على حقيقتها طوال الـ100 يوم، ويعرفون مثل هذه الأكاذيب”.