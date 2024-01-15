عاشت 18 شهراً بعد حادثة مثيرة..قصة أغرب دجاجة في العالم تعود للأنظار

عادت قصة “الدجاجة مايك” للأنظار من جديد بعد شهرتها الواسعة في سبتمبر 1945م إثر تعرضها لحادثة صادمة نتج عنها بقائها حية لمدة 18 شهرًا رغم تعرضها لـ قـ طع كبير في رأسها.

أثارت الدجاجة التي كان يملكها زوجان بريطانين حالة كبيرة من الدهشة ظلت لسنوات وسنوات يتحاكي عنها المواطنين في بريطانيا.

وفي القصة الغريبة، يذكر أن مروج العروض ذهب من أجل رؤية الدجاجة الغامضة واستغلالها في عروض ترفيهية لجمع المال.

أغرب دجاجة

قال تروي ووترز، حفيد الزوجين الذي كان يمتلكان الدجاجة: "تعد الدجاجة التي بقيت على قي الحياة جزءًا من تاريخ عائلتنا الغريب".

وقال ووترز إن الحادث وقع في 10 سبتمبر 1945، وأنه سمع القصة عندما كان صبيا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية وصحيفة الديلي ستار البريطانية.

أوضح: “أخذت جثث الدجاج إلى المدينة ليبيعها في سوق اللحوم، وفي حين كتب الكثير من الناس إلى عائلة أولسين ليتعجبوا من دجاجتهم المعجزة، قارن الكثير من الناس الزوجين بالنازيين - وطلب أحد الأشخاص استبدال ساق مايك بربط خشبي”.

وبعد الجولة الأولية، اصطحبت عائلة أولسن مايك إلى فينيكس، أريزونا، في عام 1947، حيث لقي نهايته - ليس نتيجة لكونه مقطوع الرأس، ولكن لأنه اختنق بسبب بعض الطعام الذي كان الزوجان يدخلانه مباشرة في حلقه!.