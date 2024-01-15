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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| قرار عاجل من التعليم لحل أزمة امتحانات "أبناؤنا في الخارج".. وشاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحانات الأول والثاني الثانوي على تليجرام

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

قرار عاجل من التعليم لحل أزمة امتحانات "أبناؤنا في الخارج"
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا استجابة لشكاوى أولياء الأمور بشأن عدم قبول تحميل اجابات امتحانات ابناؤنا في الخارج من إيميل ولي الأمر .

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحانات الأول والثاني الثانوي بتليجرام ..والمديريات تتحرك
شهدت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل انها تخص اسئلة واجابات امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي في معظم من المحافظات

خطوات ومراحل التقدم للجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني
تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة لـ الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

منصة امتحانات "أبناؤنا في الخارج" ترفض رفع إجابات الطلاب .. والأهالي يستغيثون
شكا أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج من وجود أزمة في رفع إجابات الطلاب على امتحانات أبناؤنا في الخارج على المنصة الالكترونية.

وفق أحدث الوسائل والمعايير العالمية.. الخشت يشهد تجديد مستشفى قصر العيني
افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، عددا من مشروعات التجديدات بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الجامعة للعمل على تحديث بنيتها التحتية وتطوير مباني الجامعة وكلياتها، وذلك بحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب سابقًا.

الخشت يفتتح ملاعب رياضية خاصة بكلية طب قصر العيني .. صور
افتتح  الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني.

ندوة حول دور الأسرة في تحقيق السلام الاجتماعي بمقر التعليم العالي
 نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم، ندوة دينية ثقافية بعنوان "دور الأسرة وأهميته في تحقيق السلام الأسري والاجتماعي"، حاضر فيها الدكتور محمد نصار مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

«تعليم الشرقية» يضع اللمسات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية مع رؤساء لجنة الإدارة
ترأس محمد رمضان غريب  وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية اجتماعا مع عاطف عطية رئيس لجنة الإدارة لامتحان الشهادة الإعداديه وياسر حمدي رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية وبشر حسين رئيس المطبعة السرية وصلاح العزازي مدير إدارة أمن المديرية ورؤساء اللجان المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول  2024 علي مستوي جميع الإدارات التعليمية.

انتظام سير امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول | صور
باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم  متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت في التاسع من يناير الجاري وتستمر حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصفوف الأول والثاني الثانوي، والأول والثالث التجاري والفندقي،  والأول والرابع الصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الأول الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م.

متاح الآن .. احصل على فرصة للدراسة في الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني
انطلق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية والذي يترقبه عدد كبير من الطلاب بعد أن أعلن المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية موافقته على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

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