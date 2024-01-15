الوجبة المدرسية في البرازيل.. تعرف على أسرار أكبر منظومة نموذجية لتغذية 40 مليون طفل من الروضة إلى الثانوية

تعد وجبات الغداء المدرسية سلاح البرازيل السري واللذيذ في وقف الجوع، في منظومة تعد أحد أكثر المنظومات نموذجية حول العالم بهذا المجال حول العالم، وهو ما نحاول التعرف على أسراره وتفاصيله، من خلال تقرير مفصل نشرته صحيفة npr الأمريكية، والتي رصدت منظومة متكاملة يشارك فيها الطلاب مع الأهالي، والجهات التعليمية والحكومية المشاركة في هذا المشروع الضخم، وهنا ترصد صدى البلد تلك التفاصيل.

الأطفال يغنون بأعلى صوتهم

يغني أطفال رياض الأطفال بأعلى صوتهم وهم يقفزون ويقفزون في طريقهم عند الزاوية إلى الكافتيريا الصغيرة في مدرسة البروفيسور لورديس هيريديا ميلو البلدية في ساو باولو، "أربعة وعشرون، 25، 26!" يصرخون، ويحسبون عدد الخطوات التي يتخذونها قبل أن يصطفوا في صف واحد ليقدموا لأنفسهم وجبة الغداء على طاولة البخار على طراز البوفيه، والتي، تمامًا مثل الطاولات والكراسي التي يجلسون عليها لتناول الطعام، بحجم مناسب للأطفال، وبينما ينتظر دوره، يتململ دافي لوكاس بيديه ويجهد رقبته ليرى عينة من طبق الطعام على طاولة جانبية وطبق آخر من الخضار يوضح لهم ما تم استخدامه لإعداد وجبتهم.

وتتضمن قائمة اليوم إحدى الأطباق المفضلة للطفل البالغ من العمر 6 سنوات - المعكرونة مع صلصة الطماطم الطازجة، وهناك أيضًا سمك التونة مع الخضار وسلطة الكرنب، وهما شيئان لم يكن ليلمسهما قبل تجربتهما في المدرسة، ويغرف كمية كبيرة من المعكرونة على طبقه الزجاجي الشفاف - لا يتم استخدام أي مواد بلاستيكية أو يمكن التخلص منها هنا - وملعقة صغيرة من كل من التونة والسلطة، فيما يحمل سكينًا وشوكة في يده، ويختار مقعدًا بجانب أصدقائه على إحدى الطاولات الطويلة الثلاث، وعندما ينتهون من تناول الطعام، يثرثرون حول من قام بتطهير أطباقهم واستخدام المناديل لمسح أفواههم الملطخة بالطماطم، يضعون أطباقهم في صندوق كبير لغسلها ويأخذون وعاء من سلطة الفواكه قبل التوجه نحو الطاولات الصغيرة في الهواء الطلق، وتتوسطها إكليل الجبل والريحان والنعناع المزروعة في أوعية من الطين، بينما ينتهون من تناول الحلوى، يدخل فصل دراسي آخر من رياض الأطفال إلى الكافتيريا، مستعدين لتكرار نفس الروتين.

وجبات الطعام مجانا في البرازيل

في مدرسة البروفيسور لورديس هيريديا ميلو البلدية، مثل جميع المدارس العامة في البرازيل، يتم تقديم وجبات الطعام للأطفال مجانًا، فهو برنامج حكومي حظيت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بإشادة واسعة النطاق بفضله ، حيث قام بتغذية أكثر من 40 مليون طالب، من الرعاية النهارية حتى المدرسة الثانوية، عبر 5570 بلدية.

وأصبح البرنامج أحد ركائز جهود ما بعد فيروس كورونا للحفاظ على تغذية الأطفال وبقائهم في المدرسة، كما أنه يوفر فرصًا اقتصادية للمزارعين وفرص عمل لبعض الآباء، وهي فوائد يأمل المسؤولون أن تنمو في السنوات المقبلة.

يعود الجوع خلال الوباء

ويعد برنامج التغذية المدرسية الوطني في البرازيل (PNAE) واحدًا من أكبر برامج الوجبات المدرسية في العالم، وهو جزء لا يتجزأ من دستور البلاد، وهو جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجوع، ويقول والتر بيليك، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة ولاية كامبيناس والعضو السابق في المجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذية في البرازيل: "إن أحد مؤشرات انعدام الأمن الغذائي هو من يتم تقديمه في وقت الوجبة أولاً في الأسرة، فمن يحصل على الطعام أولاً؟ الأطفال أم الكبار؟ في الأسر الفقيرة، يكون الأطفال دائماً هم الأطفال، لأنه إذا لم يكن هناك ما يكفي من الطعام، فإن الكبار يفضلون البقاء بدونه، حيث يحتاج الأطفال إلى تناول الطعام، ولكن عندما يذهب أطفالهم إلى المدرسة ويعرف الكبار أنهم سيأكلون جيدًا هناك، ولا داعي للقلق كثيرًا، لذا فإن الوجبات المدرسية تقلل الجوع ليس فقط للأطفال ولكن للبالغين أيضًا."

وبين عامي 2004 و2013، ساعدت الجهود المتضافرة للقضاء على الفقر في خفض معدل الأسر البرازيلية التي تواجه الجوع إلى 4.2% من 9.5% في السابق، وقد ساعد التقدم خلال هذه الفترة البلاد على الخروج من خريطة الجوع لبرنامج الأغذية العالمي في عام 2014، وعندما وصل كوفيد-19، تغيرت الأمور، حيث أدت تداعيات الوباء إلى فقدان العديد من مقدمي الرعاية وظائفهم، وتم إغلاق المدارس – حيث يتناول العديد من الأطفال وجباتهم الوحيدة في اليوم، وعاد الجوع بشكل أسوأ من ذي قبل، وظهرت البرازيل على خريطة الجوع مرة أخرى في عام 2021.

33 مليون جائع بالبرازيل

وفقا لدراسة أجرتها شبكة الأبحاث البرازيلية حول السيادة والأمن الغذائي والتغذية، أثر الجوع على 9% من المنازل في البرازيل بحلول نهاية عام 2020، مما أدى إلى محو مكاسب أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبحلول عام 2022، وصل المعدل إلى 15.5%، مما يضيف 14 مليون شخص إلى صفوف الجياع، ليصبح المجموع 33.1 مليونًا.

وفي الأسر التي لديها أطفال دون سن العاشرة، تكون هذه الأرقام أعلى، حيث تبدأ بنسبة 9.4% في عام 2020 وتتضاعف تقريبًا إلى 18.1% في عام 2022، وبالنسبة للمنازل التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر تحت سن 18 عامًا، يصل المعدل إلى 25.7%.

مجموعة طموحة من السياسات العامة

والآن، مع استمرار البلاد في التعافي من الوباء، فإن أحد أهدافها الرئيسية هو تعزيز السياسات العامة التي أخرجتها لأول مرة من خريطة الجوع، وتتطلع الحكومة البرازيلية إلى مضاعفة برنامج التغذية المدرسية في البلاد، إلى جانب الجهود الأخرى للتخفيف من حدة الفقر بعد الوباء، وأعلن الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في أغسطس عن خطة البرازيل بلا جوع، وهي عبارة عن سلسلة من التدابير للمساعدة في مكافحة الجوع الذي عاد إلى البلاد، وشملت هذه التدابير تعزيز الدخل من خلال برنامج محدث للرعاية الاجتماعية، وزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور، وتوفير التدريب المهني، وأكد مجددا على أهمية برنامج التغذية المدرسية، وقال إنه سيكون في طليعة الجهود المبذولة لتحسين الأمن الغذائي.

في حين أن المدارس العامة في جميع أنحاء البلاد تديرها حكومات البلديات والولايات، فإن برامج الوجبات الخاصة بها يتم دفع تكاليفها في الغالب من الأموال الفيدرالية، وفي مارس، قام الرئيس دا سيلفا بزيادة هذه المدفوعات بنحو 35%، كما تمت مراجعة قوائم الطعام المدرسية لتعزيز الأكل الصحي والأهداف الاقتصادية، ومنذ عام 2009، تشترط إحدى القواعد أن يذهب ما لا يقل عن 30% من الأموال الفيدرالية إلى الإنتاج الذي توفره المزارع الصغيرة أو المزارع العائلية، مع إعطاء الأفضلية للموردين المحليين.

هدف وجبات عضوية بنسبة 100%

وفي ساو باولو، حيث يذهب دافي لوكاس إلى المدرسة، حددت الحكومة هدفين: الحصول على جميع الإمدادات الغذائية المدرسية من المنتجين الذين يمارسون الزراعة المستدامة بحلول عام 2026 وتقديم وجبات عضوية بنسبة 100٪ بحلول عام 2030، وقد تبدو الأهداف طموحة، لكن الخبراء يقولون إنها قابلة للتحقيق بالنسبة لهذه المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 12 مليون نسمة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تقول جوليانا تانجاري، مديرة مركز أبحاث الغذاء البرازيلي كوميدا دو أمانها: "ساو باولو مدينة هي في الأساس دولة، فهي تتمتع بالقدرة على حل المشاكل التي لا تملكها العواصم الـ 26 الأخرى في البرازيل، ويمكنها إجراء عمليات شراء كبيرة من تعاونيات أكبر من صغار المزارعين الذين سيكون لديهم مكونات طازجة جيدة وبأسعار تناسب ميزانيتها".

إشراك العائلات

وقد يكون إطعام الأطفال هو الهدف الأكثر أهمية لبرنامج الوجبات المدرسية في البرازيل، ولكن هناك فوائد اقتصادية إضافية لأشخاص مثل سيلفيا كاردوسو دي أوليفيرا، وفي الساعة 10:30 صباحًا، كانت تجثو على يديها وركبتيها، وتحفر في التراب، وكانت الفتاة البالغة من العمر 34 عامًا "أمًا وصية" في مدرسة البروفيسور لورد هيريديا ميلو البلدية، حيث يدرس ابنها دافي لوكاس، خلال الشهرين الماضيين، وقد تم تعيينها هي وأم أخرى من قبل المدينة لرعاية حدائق المدرسة، كجزء من حملة لإشراك المزيد من الآباء وتوظيفهم.

ويوجد في المناطق العشبية المحيطة بمحيط المدرسة الحضرية العديد من أشجار الفاكهة - المانجو والجوافة والليمون والتمر والموز وجابوتيكابا ، وهو توت محلي ينمو على جذع شجرتها. تنمو البطاطا الحلوة، والشايوت، والزنجبيل، والزعتر، واليانسون في بقع صغيرة من التربة المنتشرة حول المساحة الخارجية للمدرسة، فعندما بدأت العمل هنا، لم تكن أوليفيرا تعرف الكثير عن أعمال البستنة، وتقول وهي تبتسم وهي تلوح بيدها فوق الحديقة التي تقف فيها: "لم يكن لدي سوى نباتات في أوعية في المنزل وهي مختلفة كثيرًا عن هذه"، لكنها تقول إنها تعلمت الكثير من التدريب الذي تلقته والمحاضرات التي حضرتها منذ حصولها على منصبها الجديد، فلقد طلبت من موظفي المطبخ وضع أي بذور من الفواكه والخضروات التي يقدمونها جانبًا حتى تتمكن من زراعتها ليأكلها الأطفال مرة أخرى.

الحفاظ على تغذية الأطفال وتفاعلهم

بجانب الطاولات التي يتناول فيها الأطفال في مدرسة البروفيسور لورد هيريديا ميلو البلدية الطعام في الكافتيريا، توجد طاولة حجرية طويلة مع سبورة بيضاء زجاجية مثبتة على الحائط خلفها، وهذا ما يسمونه مطبخهم التجريبي، حيث يأخذون مكونات صحية مثل تلك المزروعة في حديقتهم ويتعلمون كيفية الطهي باستخدامها، ويقول مسؤولو المدرسة إن ذلك جعل الأطفال متحمسين لاتخاذ خيارات غذائية جيدة مرة أخرى بعد غيابهم أثناء الوباء.

ومنذ وقت ليس ببعيد، كانوا يصنعون كميات كبيرة من مربى التوت الأسود بوفرة من التوت الذي يأتي من الشجيرات المنتشرة في ساحات المدارس. في حفل نهاية العام، سيقومون بإعداد طبق أرز أفريقي تعلموه خلال درس عن ثقافات السود، وتقول المعلمة ميشيل كوستا دوارتي: "عندما رأوا طبق الأرز، سألوا عما إذا كان بإمكاننا إعداده، ويحتوي على الكثير من الأشياء التي يحبون تناولها بالفعل - الزنجبيل والبازلاء والفاصوليا الخضراء والذرة والطماطم - لذا فهم متحمسون لتجربتها."