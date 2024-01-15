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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حلف الناتو بشأن الاستعداد لـ الحرب ضد روسيا

حلف الناتو
حلف الناتو

وصف مدير مركز الاتصال الاستراتيجي في حلف الناتو (ستراتكوم)، يانيس سارتس، مقال صحيفة “بيلد” الألمانية حول وجود خطة يتم تطويرها في الجيش الألماني لحرب محتملة بين الناتو وروسيا، بأنها عبارة عن سيناريو “وهمي”.

وكتب سارتس، عبر منصة “إكس”: “كتبت صحيفة بيلد عن سيناريو التدريب، وهو دائما وضع خيالي لاختبار القدرات العسكرية في منطقة معينة”.

وأوضح مدير مركز الاتصال الاستراتيجي في "الناتو"، أن “دول الناتو أعدت في السابق سيناريوهات وهمية تماما شملت دولا غير موجودة ولا مواقعها الجغرافية”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، نقلا عن وثائق سرية لوزارة الدفاع الألمانية، أن ألمانيا تستعد لسيناريو تشن فيه روسيا “هجوما مفتوحا” على حلف شمال الأطلسي (الناتو) في صيف 2025 بعد تحقيق انتصارات كبيرة ضد أوكرانيا.

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وتوفر الوثيقة السرية لوزارة الدفاع الألمانية التي اطلعت عليها الصحيفة مخططًا شهريًا لـ “المسار المحتمل للصراع” بين الغرب وروسيا، حيث يبدأ السيناريو بتعبئة جديدة في فبراير 2024 مع استدعاء روسيا لـ 200 ألف جندي إضافي، لكن موسكو تؤكد أنها لا تحتاج إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، مشيرة إلى وفرة المتطوعين.

تفاصيل السيناريو

ووفقًا للسيناريو الموضح في الوثيقة، تشن موسكو بعد ذلك هجومًا قويًا في الربيع ضد أوكرانيا مما يؤدي إلى استسلام كييف، التي تعاني من عدم كفاية الدعم الغربي.

وتشير الوثيقة إلى شن روسيا “هجومًا سريًا في البداية، ثم هجومًا مفتوحًا” على دول البلطيق في يوليو، حيث شنت حربًا إلكترونية وتحريضا على أعمال شغب بين السكان المحليين الناطقين بالروسية.

في الوقت نفسه، تستعد موسكو للاستيلاء على فجوة سووالكي، وفقًا للصحيفة، وهي عبارة عن شريط ضيق من الأرض في شمال شرق بولندا بين بيلاروسيا وكالينينجراد، مما أدى إلى “أعمال شغب أسفرت عن سقوط العديد من القتلى”، حيث اتهمت روسيا حلف شمال الأطلسي بالتحضير لمهاجمة المنطقة.

الناتو حلف الناتو المانيا روسيا

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