بأعلام فلسطين.. اتحاد المهندسين العرب يعقد اجتماعه الدوري بمشاركة مصرية|صور

نظم اتحاد المهندسين العرب اجتماع مجلسه الأعلى بدورته العادية رقم (79)، بمقر الاتحاد بالقاهرة، وذلك برئاسة الدكتور المهندس عادل الحديثي– أمين عام اتحاد المهندسين العرب.

شارك وفد من نقابة المهندسين المصرية يترأسه المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين في أعمال الاجتماع، بحضور المهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة وأمين بيت المال باتحاد المهندسين العرب، والمهندس محمود العربي- عضو المجلس الأعلى بالنقابة وعضو المكتب الدائم باتحاد المهندسين العرب.

كما شارك في الاجتماع وفود وممثلو الدول العربية.