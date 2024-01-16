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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كاثرين هيجل تتألق بالأحمر على سجادة Emmy Awards الرمادية| فيديو وصور

كاثرين هيجل
كاثرين هيجل

تألقت الممثلة الأمريكية كاثرين هيجل التي تبلغ من العمر 45 عاما على السجادة الرمادية لحفل Emmy Awards منذ قليل بفستان أحمر لفت أنظار الجميع. 

 

كاثرين هيجل اشتهرت بتقديم العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة وعرض لها مؤخرا الموسم الثاني من مسلسلها الشهير Firefly Lane عبر منصة نتفليكس.

 

 

فازت كاثرين هيجل من قبل بجائزة إيمي أفضل ممثلة مساعدة عام 2007 عن دورها في مسلسل الطب الشهير Grey's Anatomy. 

 

يقام حفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ75، صباح اليوم، ويقدمه الممثل والكوميديان أنتوني أندرسن الذي يبلغ من العمر 53 عاما، بحضور نجوم هوليوود.


وكان مقررا إقامة حفل توزيع جوائز Emmy يوم 18 سبتمبر 2023، ولكن تأجيله إلى عام 2024 كان حتميا؛ لضمان حضور نجوم الدراما والتلفزيون، وهو الوقت المتوقع لانتهاء الإضراب قبله.

 

وتوافد على السجادة الرمادية عدد من الفنانين والإعلاميين فور بدء الاستقبال، وعلى مدار الساعتين المقبلين سيحضر نجوم الدراما التلفزيونية للاحتفاء بأعمالهم.

Emmy Awards Firefly Lane Grey s Anatomy جوائز Emmy الدراما التلفزيونية

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