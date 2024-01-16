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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منهم Grey's Anatomy.. الاحتفاء بأنجح وأشهر المسلسلات في حفل Emmy Awards

أبطال Grey's Anatomy
أبطال Grey's Anatomy

انطلق منذ قليل البث المباشر لحفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ 75 المقام في لوس أنجلوس، ويذاع على الهواء مباشرة. 

 

وكشفت مقدم الحفل أنتوني أندرسون في كلمته الافتتاحية المصحوبة بعزف مجموعة من الأغاني والموسيقى الخاصة بمسلسلات شهيرة وتاريخية، عن الاحتفاء بعدد من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا على مدار سنوات.

 

وظهر عدد كبير من أطقم الممثلين المشاهير ضمن ديكور يشابه الحبكة الدرامية لأعمالهم وعلى رأسهم أبطال مسلسل Grey's Anatomy داخل ما يشابه غرفة كشف طبي، وقال فريق العمل إنهم أصحاب المسلسل الأطول عرضا في التاريخ.

يقام حفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ75، ويقدمه الممثل والكوميديان أنتوني أندرسن الذي يبلغ من العمر 53 عاما، بحضور نجوم هوليوود.

وكان مقررا إقامة حفل توزيع جوائز Emmy يوم 18 سبتمبر 2023، ولكن تأجيله إلى عام 2024 كان حتميا؛ لضمان حضور نجوم الدراما والتلفزيون، وهو الوقت المتوقع لانتهاء الإضراب قبله.

وتوافد على السجادة الرمادية عدد من الفنانين والإعلاميين فور بدء الاستقبال، وعلى مدار الساعتين المقبلين سيحضر نجوم الدراما التلفزيونية للاحتفاء بأعمالهم.

وتألقت الممثلة الأمريكية كاثرين هيجل التي تبلغ من العمر 45 عاما على السجادة الرمادية لحفل Emmy Awards منذ قليل بفستان أحمر لفت أنظار الجميع. 

كاثرين هيجل اشتهرت بتقديم العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة وعرض لها مؤخرا الموسم الثاني من مسلسلها الشهير Firefly Lane عبر منصة نتفليكس.

Emmy Awards Emmy الأغاني والموسيقى Grey s Anatomy Firefly Lane

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