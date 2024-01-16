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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

Emmy Awards.. مسلسل The Bear يحصد جائزة أفضل عمل كوميدي لعام 2023

صدى البلد

انطلق حفل توزيع جوائز Emmy Awards  في نسخته الـ 75، في لوس أنجلوس، ويذاع على الهواء مباشرة.

وحصل مسلسل The Bear على جائزة أفضل عمل كوميدي بعدما نال بطلة جيريمي إلين وايت جائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أيضا.

يقام حفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ75، اليوم، ويقدمه الممثل والكوميديان أنتوني أندرسن الذي يبلغ من العمر 53 عاما، بحضور نجوم هوليوود.

وكان مقررا إقامة حفل توزيع جوائز Emmy يوم 18 سبتمبر 2023، ولكن تأجيله إلى عام 2024 كان حتميا؛ لضمان حضور نجوم الدراما والتلفزيون، وهو الوقت المتوقع لانتهاء الإضراب قبله.

وتوافد على السجادة الرمادية عدد من الفنانين والإعلاميين فور بدء الاستقبال، وعلى مدار الساعتين المقبلين سيحضر نجوم الدراما التلفزيونية للاحتفاء بأعمالهم.

وتألقت الممثلة الأمريكية كاثرين هيجل التي تبلغ من العمر 45 عاما على السجادة الرمادية لحفل Emmy Awards منذ قليل بفستان أحمر لفت أنظار الجميع. 

Emmy Awards Emmy الدراما التلفزيونية جوائز Emmy نجوم هوليوود كاثرين هيجل

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