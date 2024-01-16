أخبار العالم| الاحتلال يطلق النار على مسلحين بالحدود المصرية.. الحرس الإيراني يقصف بالصواريخ الباليستية مقرا للموساد.. ترامب يفوز في ولاية آيوا.. 15 انفجار بقاعدة جوية في روسيا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك بجنوب قطاع غزة

شنت القوات الإسرائيلية في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء غارات عنيفة على غرب قطاع غزة.

نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالهجمات الصاروخية الإيرانية على اقليم كردستان العراق التي راح ضحيتها نحو 7 أشخاص واصابة نحو 17 آخرين

أظهرت تقديرات إعلامية فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بانتخابات الحزب انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في ولاية آيوا للانتخابات الرئاسية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليجرام، عن أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة فورونيج

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا تقريبا شمال غرب مدينة عصب الإريترية.

ارتفع عدد ضحايا الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني في أربيل في الساعات الأخيرة من ليل الاثنين إلى 21 قتيلا ومصابا بواقع 4 ضحايا و17 جريحا آخرين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إصابة سفينة حاويات تمتلكها الولايات المتحدة، قرب عدن، في اليمن، بعد ...

بدا البركان الذي ثار في جنوب غرب أيسلندا للمرة الثانية خلال أقل من شهر أقل نشاطا بشكل ملحوظ يوم الاثنين على الرغم من مؤشرات على استمرار تدفق الحمم من تحت الأرض.

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتواصل مع كبار المسؤولين العراقيين والأكراد بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة في شمال العراق وشمال سوريا.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا يوم الاثنين إلى تعديل دستوري لتغيير وضع كوريا الجنوبية كدولة منفصلة وحذر

تبنى الحرس الثوري الإيراني القصف الذي طال مدينة أربيل شمال العراق مشيرا إلى أنه هاجم مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران في المدينة.

أعلن الجيش الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة جندية بجروح خلال تبادل لإطلاق النار عند الحدود المصرية.

أعلنت صحيفة الوطن السورية صباح اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي 4 انفجارات في مدينة حلب شمال سوريا.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرين شخصا بينهم مسلحون اقتربوا من الحدود الاسرائيلية مع مصر قرب معبر نيتسانا، وقام الجنود الاسرائيليون بفتح النار عليهم وهناك عدد من الإصابات.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.