أخبار العالم| الاحتلال يطلق النار على مسلحين بالحدود المصرية.. الحرس الإيراني يقصف بالصواريخ الباليستية مقرا للموساد.. ترامب يفوز في ولاية آيوا.. 15 انفجار بقاعدة جوية في روسيا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 2 آخرين بجراح خطيرة في معارك جنوب غزة
اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك بجنوب قطاع غزة
غارة إسرائيلية عنيفة على مناطق غرب مدينة غزة
شنت القوات الإسرائيلية في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء غارات عنيفة على غرب قطاع غزة.
واشنطن: نعارض الضربات المتهورة لإيران في أربيل وتعازينا لأسر الضحايا
نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالهجمات الصاروخية الإيرانية على اقليم كردستان العراق التي راح ضحيتها نحو 7 أشخاص واصابة نحو 17 آخرين
ترامب يحقق فوزا سهلا على منافسيه في الانتخابات التمهيدية بولاية آيوا الأمريكية
أظهرت تقديرات إعلامية فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بانتخابات الحزب انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في ولاية آيوا للانتخابات الرئاسية.
دوي 15 انفجارا سمع بالقرب من قاعدة جوية بمنطقة فورونيج الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليجرام، عن أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة فورونيج
حادث أمني قرب ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا تقريبا شمال غرب مدينة عصب الإريترية.
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإيراني على مطار أربيل إلى 21 قتيلا وجريحا
ارتفع عدد ضحايا الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني في أربيل في الساعات الأخيرة من ليل الاثنين إلى 21 قتيلا ومصابا بواقع 4 ضحايا و17 جريحا آخرين
الوضع يشتعل.. صاروخ حوثي يصيب سفينة مملوكة للولايات المتحدة قبالة اليمن
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إصابة سفينة حاويات تمتلكها الولايات المتحدة، قرب عدن، في اليمن، بعد ...
يوم أسود.. نوافير الحمم البركانية تحرق بلدة جريندافيك بأيسلندا
بدا البركان الذي ثار في جنوب غرب أيسلندا للمرة الثانية خلال أقل من شهر أقل نشاطا بشكل ملحوظ يوم الاثنين على الرغم من مؤشرات على استمرار تدفق الحمم من تحت الأرض.
البيت الأبيض: ضربات الحرس الثوري الإيراني "متهورة وغير دقيقة"
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتواصل مع كبار المسؤولين العراقيين والأكراد بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة في شمال العراق وشمال سوريا.
قرار خطير من زعيم كوريا الشمالية تجاه جارته الجنوبية
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا يوم الاثنين إلى تعديل دستوري لتغيير وضع كوريا الجنوبية كدولة منفصلة وحذر
هروب عشرات السجناء من سجن الإكوادور وسط استمرار العمليات العسكرية
تبنى الحرس الثوري الإيراني القصف الذي طال مدينة أربيل شمال العراق مشيرا إلى أنه هاجم مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران في المدينة.
إصابة جندية إسرائيلية بجروح خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين على الحدود المصرية
أعلن الجيش الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة جندية بجروح خلال تبادل لإطلاق النار عند الحدود المصرية.
دوي 4 انفجارات في مدينة حلب السورية
أعلنت صحيفة الوطن السورية صباح اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي 4 انفجارات في مدينة حلب شمال سوريا.
جيش الاحتلال يطلق النار على 20 شخصا بينهم مسلحين على الحدود المصرية
أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرين شخصا بينهم مسلحون اقتربوا من الحدود الاسرائيلية مع مصر قرب معبر نيتسانا، وقام الجنود الاسرائيليون بفتح النار عليهم وهناك عدد من الإصابات.
الحرس الثوري الإيراني يقصف بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي بإقليم كردستان العراق
أعلن الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.