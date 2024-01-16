سرايا القدس تستهدف تمركزا لجنود الاحتلال وحفارا عسكريا بخان يونس

اعلنت سرايا القدس، التابعة لحركة الجهاد الفلسطينية استهدفها تمركزا لجنود الاحتلال وحفارا عسكريا من نوع باقر في خان يونس بوابل من قذائف الهاون الثقيل النظامي.

كان حزب الله اللبناني اعلن في وقت سابق أن عناصره استهدفت عند الساعة 10:45 من صباح اليوم الثلاثاء تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستوطنة إفن مناحم بالأسلحة الصاروخية.‏

وقال الحزب في بيان له ان ذلك يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

من جانبها؛ أشارت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان أن جيش الاحتلال شنّ أكثر من 15 غارة على أطراف بلدات وقرى حدودية.

كما نفذ جيش الاحتلال غارات جوية قوية على وادي السلوقي / أطراف حولا هي الاعنف على مكان واحد منذ بداية المواجهات حيث بلغت أكثر من 20 غارة مع قصف مدفعي عنيف

فيما نفي مصدر أمني لبناني تسلل إسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.‏