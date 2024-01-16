أول رد فعل من إمام عاشور على أنباء وجود خلاف بينه وفيتوريا

تجاهل إمام عاشور، الأخبار المتداولة بشأن وجود أزمة بينه وفيتوريا بسبب تصريحات والده.

ونشر إمام عاشور، صورة له من خلال مشاركته في التدريبات مع منتخب مصر في كوت ديفوار عبر حسابه الشخصي إنستجرام ولم يعلق بشيء على الصور.

يذكر أن والد إمام عاشور خرج بتصريحات عقب تعادل منتخب مصر أمام موزمبيق وقال "تشكيل المنتخب مش كويس، فين فتوح! فين إمام! فين كهربا! إحنا مش مدربين لكن إحنا بنتكلم كجمهور لمصر".

وأضاف: "كان نفسنا نكسب أول ماتش، أنا زعلان إن إمام، لم يبدأ المباراة، لأنه لاعب مميز في خط الوسط وقدم أداء جيدًا في الدقائق التي لعبها بعد نزوله".