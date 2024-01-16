بوتين: الانتخابات الأمريكية الأخيرة مزورة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنه تم تزوير الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة من خلال التصويت عبر البريد.

وأضاف بوتين، في اجتماع مع رؤساء الجمهوريات المكونة لروسيا: “أعتقد أنه يمكنك تزوير كل شيء. تماما كما تم تزوير الانتخابات السابقة في الولايات المتحدة. من خلال التصويت عبر البريد.. حسنا، من الواضح ما هو التصويت عبر البريد. لقد اشتروا بطاقات الاقتراع مقابل 10 دولارات، وأدخلوها وألقوا بها في صناديق البريد دون أي إشراف من المراقبين وهذا كل شيء”.

ومنذ قليل، قال الرئيس الروسي، إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية قد فشل، مشيرا إلي أنه إذا استمر هذا الوضع، فإن دولة أوكرانيا ستكون موضع تساؤل قريبا.

وانتقد بوتين، في اجتماع مع رؤساء الجمهوريات المكونة لروسيا، رفض كييف التفاوض، قائلا: “إذا كانت السلطات الأوكرانية قد اتخذت القرار الصحيح، لكان كل شيء قد انتهى منذ فترة طويلة”.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن صيغة السلام للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هي مطلب باهظ للمفاوضات.

وأكد بوتين، أنه من المستحيل التخلي عما اكتسبته روسيا في أوكرانيا، مضيفا أن “أوكرانيا قد تتكبد أضرارا يتعذر إصلاحها إذا استمر الوضع الراهن”.