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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: بوتين فشل في تحقيق انتصار سريع بـ أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتقد أنه سيحقق نصرًا سريعًا في أوكرانيا لكنه أخفق في ذلك.

وأضاف سوليفان، خلال جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أن “حرب أوكرانيا كلفت روسيا الكثير عسكريًا واقتصاديًا”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة ستدعم جهود أوكرانيا الدبلوماسية لإرساء السلام على أراضيها”.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن “الولايات المتحدة ستزيد الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية قد فشل، مشيرا إلى أنه إذا استمر هذا الوضع، فإن دولة أوكرانيا ستكون موضع تساؤل قريبا.

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وانتقد بوتين، في اجتماع مع رؤساء الجمهوريات المكونة لروسيا، رفض كييف التفاوض، قائلا: “إذا كانت السلطات الأوكرانية اتخذت القرار الصحيح، لكان كل شيء قد انتهى منذ فترة طويلة”.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن صيغة السلام للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هي مطلب باهظ للمفاوضات.

وأكد بوتين، أنه من المستحيل التخلي عما اكتسبته روسيا في أوكرانيا، مضيفا أن “أوكرانيا قد تتكبد أضرارا يتعذر إصلاحها إذا استمر الوضع الراهن”.

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