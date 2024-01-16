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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيويورك تايمز: دعوات من أوروبا وأنحاء العالم في دافوس لإنهاء دبلوماسي لحرب أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن مسؤولين من أوروبا ومن أنحاء العالم على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس يصرون على إنهاء دبلوماسي للصراع في أوكرانيا.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن “موضوع أوكرانيا ملحوظ، لكنه ليس المهيمن في هذا الحدث”، لافتة إلى أن المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من أوروبا وحول العالم يواصلون التعبير عن دعمهم لكييف والتعبير عن مخاوفهم بشأن فقدان الدعم المالي.

وأضافت: “لكنهم يضغطون أيضًا علنًا وسرًا من أجل إنهاء دبلوماسي للحرب”.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قال اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتقد أنه سيحقق نصرًا سريعًا في أوكرانيا لكنه أخفق في ذلك.

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وأضاف سوليفان، خلال جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أن “حرب أوكرانيا كلفت روسيا الكثير عسكريًا واقتصاديًا”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة ستدعم جهود أوكرانيا الدبلوماسية لإرساء السلام على أراضيها”.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن “الولايات المتحدة ستزيد الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا”.

اوروبا دافوس أوكرانيا

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