إعلان حاسم من حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين

قال قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، إن الحركة لن تقبل أي هدن مؤقتة مقابل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، وفق ما ذكرت وكالة انباء العالم العربي.

أمس، علق جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الفيديو الذي بثته كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة” حماس”، والذي عرضت من خلاله 3 أسري إسرائيليين لديها قتل أثنين منهم في قصف إسرائيلي على غزة.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي، إن حماس تحاول استغلال حقيقة أن المجتمع الإسرائيلي يقدس الحياة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية والحكومة تبذل ما في وسعها لإعادة المختطفين لدي حماس في غزة، ومستمرة فوق الأرض وتحتها.

وشدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أن الأسري الإسرائيليين لم يقتلوا بنيران إسرائيلية، ولكن القوات الإسرائيلية استهدفت أماكن قريبة منهم.