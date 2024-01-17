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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أسود محتشم.. أسماء إبراهيم تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة كلاسيكية ساحرة

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

نشرت الإعلامية أسماء إبراهيم صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية ساحرة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة أسماء إبراهيم من الطيارة

 

وظهرت أسماء إبراهيم وهي ترتدي فستاناً من القطيفة طويل ومنفوش من الأسفل باللون الأسود وبأكمام طويلة ومزين ببعض الإكسسوارات من منطقة الصدر، مع اختيار حقيبة ناعمة باللون الفضي المزينة باللؤلؤ باللون الأبيض.

 

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وقامت أسماء إبراهيم برفع خصلات شعرها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأكملت أسماء إبراهيم إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاة، مع وضع الكحل باللون الأسود والماسكرا، والآي لاينر، والآي شاد بألوان ترابية ناعمة تتناسب مع إطلالتها.

 

وتزينت أسماء إبراهيم ببعض الإكسسوارات اللافتة، حيث قامت بارتداء قرطين وخواتم  من الألماس، وجوانتي بنفس لون الفستان، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
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