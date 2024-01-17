امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. 10 آلاف جنيه عقوبة استخدام الموبايل فى الغش

انطلقت اليوم الأربعاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة، وفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المعلن في مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة .

وتوافد الطلاب على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة ، استعدادا لأول يوم امتحانات .

وأدى الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة امتحان اللغة العربية والخط العربي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، والتربية الدينية من 12 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

كما أدى الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة امتحان اللغة العربية والخط العربي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا

وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، (201289)، منهم (102239) طالب بنين و (99050) طالبة بنات موزعين على (777) لجنة بالإدارات التعليمية ال35

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة ، (200085) طالبا وطالبة، مقسمين على(698) لجنة على مستوى المحافظة .

عقوبة الغش فى الامتحانات

وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.