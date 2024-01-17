أخبار التكنولوجيا|تحذير من عمليات احتيال خطيرة تكتسح واتساب.. أوبو Find X7 Ultra يتحدي هواوي Mate 60 Pro

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
لمحدودي الدخل.. موبايل اقتصادي من موتورولا بكاميرا 50 ميجابكسل
كشفت شركة موتورولا Motorola، عن هاتف جديد من سلسلة G منخفضة التكلفة، والذي يأتي كأول إصدار تعلن عنه الشركة في عام 2024.
خلال ساعات.. كيف تشاهد حدث إطلاق سلسلة سامسونج Galaxy S24 مباشرة
تستعد شركة سامسونج Samsung، لاستضافة أول حدث Galaxy Unpacked لعام 2024، وستكشف عملاقة التقنية الكورية الجنوبية عن أحدث تشكيلة من هواتفها الرائدة وهي سلسلة Galaxy S24 في هذا المؤتمر.
سعره رخيص.. شاومي تطلق موبايل 5G بكاميرا 200 ميجابكسل
كشفت شركة شاومي Xiaomi، النقاب عن سلسلة Redmi Note 13 متوسطة الفئة، والتي تأتي بمواصفات شبه رائدة مقابل سعر معقول.
تحذير من عمليات احتيال خطيرة تكتسح واتساب.. تسيطر على هاتفك لسرقة فلوسك
حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني مستخدمي واتساب WhatsApp، من عمليات احتيال متطورة تستخدم للسيطرة على الهاتف ومن ثم سرقة أموال المستخدمين و خداعهم.
بإمكانات خرافية وأداء جبار.. أسوس تطلق هواتف ألعاب ASUS ROG Phone 8
كشفت شركة أسوس ASUS النقاب عن سلسلة هواتف الألعاب ROG Phone 8 في الأسواق العالمية، من خلال مشاركتها في معرض CES في لاس فيغاس الأسبوع الماضي.
ملوك الفئة الرائدة.. أوبو Find X7 Ultra يتحدي هواوي Mate 60 Pro
أصبحت الهواتف الصينية المتطورة متقدمة بشكل لا يصدق ومن الصعب جدا التمييز بين أي منها هو الأفضل، اثنان من أحدث المتنافسين في هذه الساحة هما هاتف أوبو الجديد Find X7 Ultra وهواوي Mate 60 Pro.