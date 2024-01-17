عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تحذير من عمليات احتيال خطيرة تكتسح واتساب.. أوبو Find X7 Ultra يتحدي هواوي Mate 60 Pro

أحبار التكنولوجيا
أحبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لمحدودي الدخل.. موبايل اقتصادي من موتورولا بكاميرا 50 ميجابكسل

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن هاتف جديد من سلسلة G منخفضة التكلفة، والذي يأتي كأول إصدار تعلن عنه الشركة في عام 2024.

خلال ساعات.. كيف تشاهد حدث إطلاق سلسلة سامسونج Galaxy S24 مباشرة

تستعد شركة سامسونج Samsung، لاستضافة أول حدث Galaxy Unpacked لعام 2024، وستكشف عملاقة التقنية الكورية الجنوبية عن أحدث تشكيلة من هواتفها الرائدة وهي سلسلة Galaxy S24 في هذا المؤتمر.

 

سعره رخيص.. شاومي تطلق موبايل 5G بكاميرا 200 ميجابكسل

كشفت شركة شاومي Xiaomi، النقاب عن سلسلة Redmi Note 13 متوسطة الفئة، والتي تأتي بمواصفات شبه رائدة مقابل سعر معقول.

 

تحذير من عمليات احتيال خطيرة تكتسح واتساب.. تسيطر على هاتفك لسرقة فلوسك

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني مستخدمي واتساب WhatsApp، من عمليات احتيال متطورة تستخدم للسيطرة على الهاتف ومن ثم سرقة أموال المستخدمين و خداعهم.

 

بإمكانات خرافية وأداء جبار.. أسوس تطلق هواتف ألعاب ASUS ROG Phone 8

كشفت شركة أسوس ASUS النقاب عن سلسلة هواتف الألعاب ROG Phone 8 في الأسواق العالمية، من خلال مشاركتها في معرض CES في لاس فيغاس الأسبوع الماضي.

 

ملوك الفئة الرائدة.. أوبو Find X7 Ultra يتحدي هواوي Mate 60 Pro

أصبحت الهواتف الصينية المتطورة متقدمة بشكل لا يصدق ومن الصعب جدا التمييز بين أي منها هو الأفضل، اثنان من أحدث المتنافسين في هذه الساحة هما هاتف أوبو الجديد Find X7 Ultra وهواوي Mate 60 Pro.

أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا آخر اخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp.. وأفضل موبايل هونر بكاميرا 64 ميجابكسل

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل لمستخدمي هواتف سامسونج وأوبو وشاومي.. وتعرف على أحدث هواتف هونر Honor

أخبار التكنولوجيا.. احم بيتك بكاميرا احترافية بـ 1200 جنيه فقط.. أقوى موبايل جديد بـ 9000 جنيه فقط

أخبار التكنولوجيا|تحذير لمستخدمي فيسبوك.. وأفضل موبايل شاومي Xiaomi للفئة الاقتصادية

ترشيحاتنا

3.5 مليون يورو | مودريتش يكسب نزاعا قضائيا ضد الضرائب الإسبانية

إقبال على الشراء.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن الأسعار الفترة القادمة |فيديو

حصل من 3 شهور.. مفاجأة مدوية حول طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

بشرى لأصحاب الأعمال.. حل المنازعات الضريبية مع المصلحة في هذا الوقت| تفاصيل

دعاء شهر رجب لسداد الديون.. احرص على التضرع بين يدي الله كثيرًا

رد ناري من أحمد كريمة على توقع طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

جمبسوت جريء.. رانيا منصور تثير إعجاب الجمهور بملابسها| شاهد

فيديو

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

نجم الزمالك يتحدث عن فيريرا وشيكابالا ومعلول وزيزو .. قال إيه ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ