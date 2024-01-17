أخبار التكنولوجيا|تحذير من عمليات احتيال خطيرة تكتسح واتساب.. أوبو Find X7 Ultra يتحدي هواوي Mate 60 Pro

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن هاتف جديد من سلسلة G منخفضة التكلفة، والذي يأتي كأول إصدار تعلن عنه الشركة في عام 2024.

تستعد شركة سامسونج Samsung، لاستضافة أول حدث Galaxy Unpacked لعام 2024، وستكشف عملاقة التقنية الكورية الجنوبية عن أحدث تشكيلة من هواتفها الرائدة وهي سلسلة Galaxy S24 في هذا المؤتمر.

كشفت شركة شاومي Xiaomi، النقاب عن سلسلة Redmi Note 13 متوسطة الفئة، والتي تأتي بمواصفات شبه رائدة مقابل سعر معقول.

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني مستخدمي واتساب WhatsApp، من عمليات احتيال متطورة تستخدم للسيطرة على الهاتف ومن ثم سرقة أموال المستخدمين و خداعهم.

كشفت شركة أسوس ASUS النقاب عن سلسلة هواتف الألعاب ROG Phone 8 في الأسواق العالمية، من خلال مشاركتها في معرض CES في لاس فيغاس الأسبوع الماضي.

أصبحت الهواتف الصينية المتطورة متقدمة بشكل لا يصدق ومن الصعب جدا التمييز بين أي منها هو الأفضل، اثنان من أحدث المتنافسين في هذه الساحة هما هاتف أوبو الجديد Find X7 Ultra وهواوي Mate 60 Pro.