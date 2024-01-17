بطولة أحمد داش وعصام عمر.. ياسمينا العبد تنضم إلى «مسار إجباري»

انضمت الفنانة الشابة ياسمينا العبد لفريق عمل مسلسل "مسار إجباري"، من بطولة أحمد داش وعصام عمر.

المسلسل مكون من 15 حلقة، وتأليف ورشة كتابة، من إخراج نادين خان، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكانت ياسمينا العبد لفتت الأنظار بأدائها شخصية زينة في أحداث مسلسل "البحث عن علا"، الذي تم عرضه على منصة نتفليكس، مع المخرج هادي الباجوري والفنانة هند صبري، وعالميا بمسلسل المغامرات الخيالية "ثيودوسيا".

كما شاركت في فيلم "سكر"، وهو أول فيلم سينمائي غنائي من نوعه في الشرق الأوسط موجه للعائلة، وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل اسم "سكّر"، من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

صابرين

وأكدت النجمة صابرين أنها بدأت تصوير أول مشاهدها في مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة، لتلتحق بأسرة العمل الذى انطلق تصوير أول مشاهده الاثنين، لافتة إلى أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات، وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

وأشارت صابرين في تصريحات صحفية – إلى أنها متحمسة جداً للعمل باعتباره أول إنتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك العمل مع المخرجة نادين خان التى تأجل تعاونها معها، وأيضاً المنتجة دينا كريم التي تعتبرها من المنتجين المحترمين في المهنة، موضحة أنها أحبت التجربة القائمة على الشباب لأنها تريد العمل مع أجيال مختلفة، مع وجود دراما اجتماعية أسرية بها ضحك وشجن ورومانسية في نفس الوقت.

وتابعت صابرين أنها من مؤيدى فكرة تقديم مسلسلات من 15 حلقة لأن أحداثها تكون مكثفة وسريعة وبعيدة عن التطويل والمط، مشددة على أن كل حلقة في "مسار إجباري" بها مفاجآت، وأنها تجسد دور الأم بشكل مختلف وجديد عليها من ناحية المشاعر والأحاسيس وطبيعة المواقف التي تواجهها، متوقعة أن يكون أحمد داش وعصام عمر من مفاجآت دراما رمضان هذا العام.