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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة مزارعين بطلقات نارية بسبب خلاف على أسبقية المرور بالقصب فى قنا

إسعاف
إسعاف

أصيب مزارعان بطلقات نارية، عقب خلاف نشب بينهما على أسبقية المرور بمحصول قصب السكر فى مركز دشنا شمال قنا، ما استدعى نقلهما للمستشفى.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة شخصين بطلقات نارية بمركز دشنا، نتيجة خلاف نشب بينهما.

 

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دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دشنا المركزى، لتلقى العلاج اللازم، ومنها إلى مستشفى قنا العام.

تبين إصابة كل من: “محمود. ع”، 29 عاماً، و"محمد. ع"، 40 عاماً، بطلقات نارية أسفل البطن، عقب خلاف نشب بينهما على أسبقية المرور بمحصول القصب، تطور إلى مشاجرة بالسلاح النارى.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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