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رئيس التحرير
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تعليم

أسئلته غير مباشرة|اتحاد أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة

عبير أحمد
عبير أحمد

أكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أنها تلقت اليوم شكاوى عديدة من صعوبة امتحان الدراسات الإجتماعية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة اليوم .

 

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إنه بعد انتهاء امتحان الدراسات الاجتماعية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة اليوم ، أكد الطلاب أن مستوي امتحان الدراسات الإجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة جاء صعبا ومعظم الأسئلة غير مباشرة .

وأضافت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أنه بحسب شكاوى طلاب الشهادة الإعدادية 2024 ، يحتاج امتحان الدراسات الإجتماعية إلي وقت اكثر من المخصص للامتحان .

كما أكد مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، تلقيها شكاوى من صعوبة امتحان الدراسات الإجتماعية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الأسكندرية اليوم ، لاتةً إل أنه الطلاب شكوا من الامتحان وخاصة التاريخ الذي اكدوا انه كان طويلا ويتضمن أجزاء كثير صعبة.

وأضافت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور،  إنه بالنسبة لـ امتحان مادة العلوم الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم في القليوبية ، فقد أكد الطلاب أنه جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط ويتضمن بعض النقاط للطالب المتميز .

واستكملت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور،  تصريحاتها قائلة ، أنه بالنسبة لـ امتحان مادة الجبر والاحصاء  الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم بمحافظة البحيرة فقد أكد الطلاب أنه جاء سهلا ومباشرا والوقت كان كافيا للإجابة على جميع الأسئلة .

وتابعت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور ،  إن امتحان مادة الجبر والإحصاء الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم بمحافظة الجيزة ايضا وفقا لما اكده الطلاب ، جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط، و إيضا امتحان مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة دمياط ولم نتلقي منهم أي شكاوي.


وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية وسط إجراءات مشددة من وزارة التربية والتعليم، وتخصص كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية في اللجان التابعة لها.

وامتحانات الشهادة الإعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

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