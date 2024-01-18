روسيا تكشف حقيقة بدء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا لإنهاء الحرب

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، التقارير الإعلامية حول المفاوضات المباشرة المفترضة بين روسيا وأوكرانيا بأنها شائعات، مشيراً إلى أن أوكرانيا لن تكون هي التي تقرر موعد إنهاء الصراع.

وأضاف "لافروف"، في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2023، تعليقاً على تقارير إعلامية عن مفاوضات مباشرة مفترضة بين موسكو وكييف: «شائعات».

وأشار إلى أن “الجميع يدرك أن أوكرانيا ليست هي التي ستقرر متى تتوقف وتتحدث بجدية عن الظروف الواقعية للصراع، وهو ما يعني رفض الأيديولوجية والخطاب النازي والعنصرية تجاه كل شيء روسي”.

وأضاف: "بالطبع نحن بحاجة للحديث عن هذا الأمر مع الغرب".

وأوضح لافروف، أن الغرب ليس مهتماً بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، ومن الواضح تماماً أن واشنطن هي التي تعطي الأمر.

وتابع قائلا: "في أبريل 2022، منع الغرب أوكرانيا من توقيع الاتفاقيات، والغرب أيضًا غير مهتم بأي مفاوضات تبدأ الآن. الأمر بالتأكيد من واشنطن".