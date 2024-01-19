نجم الزمالك السابق: الأخطاء الدفاعية وراء تعادل مصر أمام غانا

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن التغييرات على تشكيلة منتخب مصر أمام غانا كانت طبيعية، وكان من الوارد جلوس محمد النني على مقاعد البدلاء، مشيرا إلى أن محمود حسن تريزيجيه يستطيع اللعب كثالث في وسط الملعب وسبق له التواجد في هذا المركز كثيرا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية Etc: "الأهداف التي سجلت في شباك مصر وغانا بسبب (كوارث دفاعية) ومن أخطاء واضحة لدفاع المنتخبين".

وتابع عبدالملك في تصريحاته عن لقاء مصر وغانا، أنه من الأفضل مشاركة محمود حسن تريزيجيه كلاعب ثالث في الوسط، وهو مركزه في الأساس، وسبق له اللعب فيه كثيرًا، وسيكون أفضل من أحمد سيد زيزو.

وأضاف: "الأفضل أن يلعب عمر مرموش في عمق الملعب، لأنه يفقد الكرة كثيرا على الأطراف".

وأكمل: "لم نتعامل جيدا في المباراة، خصوصا في ظل الاخطاء الدفاعية، وغانا سجلت هدفين بشكل غريب للغاية، لم نضغط على محمد قدوس بالشكل المطلوب في الهدفين".